Košarkaški klub Partizan odlučio je da i pred početak ove sezone svojim navijačima priredi pravi spektakl na otvorenom, ali i u dvoranskoj atmosferi.

U goste dolaze renomirani evropski rivali - Makabi (Tel Aviv), ruski Zenit (Sankt Peterburg) i Uralmaš (Jekaterinburg), te grčki PAOK (Solun). Ovaj košarkaški događaj jedinstvena je prilika za sve ljubitelje igre pod obručima da uživo vide crno-bele u ranoj fazi priprema za novu sezonu. Organizatori su želeli da spoje tradiciju i moderni pristup sportskim manifestacijama, pa će se deo utakmica igrati na kultnom beogradskom Tašmajdanu, dok će završnica biti održana u legendarnom hramu košarke, hali "Aleksandar Nikolić".

Zbog kiše je pomeren termin utakmica na otvorenom između Partizana i PAOK, pa će ona ipak biti odigrana večeras od 18.30. Očekuje se da upravo ovaj meč na Tašmajdanu privuče najveću pažnju publike, jer će crno-beli iz Beograda prvi put pred domaćom publikom predstaviti nova pojačanjab - Džabarija Parkera, Šejka Miltona i Dilana Ostekovskog, a probaće i da pokažu u kom pravcu ide timska hemija.

KK Partizan novi dresovi Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Prethodno, od 16 časova ljubitelji košarke u dvorani "Aleksandar Nikolić" moći će da isprate duel Makabija i Zenita. Dan kasnije, u subotu, 13. septembra, u popularnom Pioniru Uralmaš će od 16 igrati protiv poraženog iz meča Makabija i Zenita, da bi na istom mestu u večernjem terminu od 19 snage odmeriti Partizan i pobednik susreta Makabi - Zenit.

Biće to prava provera snage ekipe Željka Obradovića protiv rivala, koji već godinama važe za stabilne i kvalitetne klubove u evropskim okvirima, a čije ambicije nisu male.

Očekuje se da će interesovanje navijača biti ogromno, s obzirom na to da je Partizan konstantno ima jednu od najvernijih i najbrojnijih baza pristalica u Evropi. Poseban značaj ima i činjenica da će se igrati na Tašmajdanu, mestu koje nosi posebnu simboliku i atmosferu, jer retko kada košarka izlazi iz zatvorenih dvorana i seli se pod vedro nebo. Upravo zato ovaj turnir predstavlja spoj sporta i spektakla, koji će obeležiti septembar u glavnom gradu Srbije. Uostalom, prošle godine je ovaj događaj zaista bio spektakularan i odjeknuo je u celom svetu.

Što se tiče ulaznica, one se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, kao i na svim Efinity prodajnim mestima širom Srbije. Tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Turnir u Beogradu Danas

Hala "Aleksandar Nikolić"

Makabi - Zenit 16.00

Stadion Tašmajdan

Partizan - PAOK 18.30 Subota

Hala "Aleksandar Nikolić"

Uralmaš - poraženi Makabi/Zenit 16.00

Partizan - pobednik Makabi/Zenit 19.00