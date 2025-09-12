Košarkaši Crvene zvezde učestvuju na prijateljskom turniru na Kipru gde će prvi meč odigrati protiv Pariza (petak, 17.45)
TV PRENOS
ZVEZDA NA KIPRU IGRA PROTIV PARIZA: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde otputovali su na Kipar gde će igrati na prijateljskom turniru zajedno sa Parizom, Olimpijakosom i Monakom.
Turnir traje od 12. do 14. septembra, a Zvezda će prvu utakmicu odigrati u petak od 17.45 protiv Pariza.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši