18:25

15' Pariz ne da vođstvo!

Zvezda je sredinom druge deonice na minus 10 - 32:22!

18:17

12' Serija Pariza

Ponovo Zvezda loše otvara četvrtinu. Pariz na plus sedam - 24:17.

18:16

Druga četvrtina!

Nastavak okršaja na Kipru!

18:11

Kraj prve deonice!

Loša igra oba tima, početak je priprema i treba biti realan i reći da je ovoi  očekivano - Pariz vodi sa 20:17.

18:05

9' Pariz i dalje vodi

Jasno je da je Zvezda tek na startu stvaranja novog tima. Veliki broj grešaka u organizaciji napada, loše vraćanje u odbrani... Pariz vodi sa 18:11.

18:00

6' Zvezda se "povezala"

Prvo je Davidovac na dodavanje Izundua pogodio dva plus jedan, a zatim i Grejem sa penala za 10:5.

17:55

5' Loša organizacija Zvezde

Mekinatejer je morao napolje, a zamenio ga je Grejem. Međutim, napad Zvezde je i dalje bez prave organizacije i poena - 10:0 za Pariz.

17:46

3' Bolji početak Pariza

Tri vezana loša napada Zvezde na početku, Pariz vodi sa 7:0.

17:45

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

Startna petorka Zvezde: Mekintajer, Karter, Nvora, Davidoac, Rivero.

17:00

Doborodošli na tekstualni lajv prenos meča Zvezde i Pariza!

Košarkaši Crvene zvezde od 17 i 45 igraju prijateljski meč na Kipru protiv Pariza u sklopu priprema za narednu sezonu. Zvezda će na ovom turniru biti lišena tri važna igrača.

Reč je o Čimi Monekeu, Ognjenu Dobriću i Nikoli Kaliniću.