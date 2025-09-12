ZVEZDA LOŠA U PRVOM POLUVREMENU: Pariz ima veliku prednost!
Košarkaši Crvene zvezde nalaze se od četvrtka na Kipru gde ih u naredna tri dana očekuje nastup na izuzetno jakom pripremnom turniru u Nikoziji. Prvi rival Zvezde u petak od 17:45 biće šampion Francuske Pariz.
Zbog obaveza i sastanka udruženja igrača (ELPA) u Barseloni, Nikola Kalinić će se priključiti timu u petak uveče, dok će Čima Moneke koji je zbog promotivnih obaveza sa Evroligom u Madridu, i u Nikoziju stiže u subotu u jutarnjim časovima. Kapiten Ognjen Dobrić dobio je nekoliko dana odmora nakon EP i priključuje se timu po povratku sa Kipra.
Kraj prve deonice!
Loša igra oba tima, početak je priprema i treba biti realan i reći da je ovoi očekivano - Pariz vodi sa 20:17.
9' Pariz i dalje vodi
Jasno je da je Zvezda tek na startu stvaranja novog tima. Veliki broj grešaka u organizaciji napada, loše vraćanje u odbrani... Pariz vodi sa 18:11.
6' Zvezda se "povezala"
Prvo je Davidovac na dodavanje Izundua pogodio dva plus jedan, a zatim i Grejem sa penala za 10:5.
5' Loša organizacija Zvezde
Mekinatejer je morao napolje, a zamenio ga je Grejem. Međutim, napad Zvezde je i dalje bez prave organizacije i poena - 10:0 za Pariz.
Prva četvrtina!
Utakmica je počela!
Startna petorka Zvezde: Mekintajer, Karter, Nvora, Davidoac, Rivero.