Košarkaši Crvene zvezde nalaze se od četvrtka na Kipru gde ih u naredna tri dana očekuje nastup na izuzetno jakom pripremnom turniru u Nikoziji. Prvi rival Zvezde u petak od 17:45 biće šampion Francuske Pariz .

Zbog obaveza i sastanka udruženja igrača (ELPA) u Barseloni, Nikola Kalinić će se priključiti timu u petak uveče, dok će Čima Moneke koji je zbog promotivnih obaveza sa Evroligom u Madridu, i u Nikoziju stiže u subotu u jutarnjim časovima. Kapiten Ognjen Dobrić dobio je nekoliko dana odmora nakon EP i priključuje se timu po povratku sa Kipra.