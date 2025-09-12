Iz minuta u minut
PARTIZAN - PAOK, CRNO-BELI IMAJU NOVOG KAPITENA: Pratite uživo prenos utakmice sa Tašmajdana!
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu PAOK-a od 18 i 30 na Tašmajdanu pod otvorenim nebom u prijateljskom okršaju.
18:26
Sastav Partizana!
Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Lakić, Šekularac, Parker, Bojović, Danilović - Arijan Lakić kapiten!
18:21
Nekoliko igrača van rostera!
Frenk Nilikina, Aleksej Pokuševski, Tajrik Džons, Mario Nakić, Karlik Džons i Ajzak Bonga (u finalu Eurobasketa sa Nemačkom), nisu u protoklu za ovaj susret!
18:15
Atmosfera na Tašu se polako zagreva!
Veliki broj navijača došao je na Tašmajdan da podrži Partizan!
