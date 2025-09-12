Svi događaji
18:26

Sastav Partizana!

Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Lakić, Šekularac, Parker, Bojović, Danilović - Arijan Lakić kapiten!

18:21

Nekoliko igrača van rostera!

Frenk Nilikina, Aleksej Pokuševski, Tajrik Džons, Mario Nakić, Karlik Džons i Ajzak Bonga (u finalu Eurobasketa sa Nemačkom), nisu u protoklu za ovaj susret!

18:15

Atmosfera na Tašu se polako zagreva!

Veliki broj navijača došao je na Tašmajdan da podrži Partizan!

18:00

Dobrodošli na tekstualni lajv prenos meča Partizana i PAOK-a!

Košarkaši Partizana dočekuju na Tašmajdanu, na otvorenom terenu (open air), ekipu PAOK-a (18.30).