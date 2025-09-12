Navijači jedva dočekali svoje ljubimce na parketu.
Košarka
LUDA ATMOSFERA NA TAŠU: Grobari napravili feštu na meču Partizan - PAOK
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu PAOK-a, u okviru prijateljskog duela na "Open Air" turniru.
Atmosfera je uzavrela, a veliki broj Grobara napravio je pravu feštu.
Oni su prvi "odložili" početak meča jer su na teren ubacili rolne papira...
Pogledajte u galeriji kakva atmosfera vlada na Tašmajdanu:
Partizan - PAOK Foto: Nemanja Nikolić
