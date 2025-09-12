Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu PAOK-a, u okviru prijateljskog duela na "Open Air" turniru.

Atmosfera je uzavrela, a veliki broj Grobara napravio je pravu feštu.

Oni su prvi "odložili" početak meča jer su na teren ubacili rolne papira...

Grobari će "odložiti" meč Izvor: Kurir

Pogledajte u galeriji kakva atmosfera vlada na Tašmajdanu:

Partizan - PAOK Foto: Nemanja Nikolić

Ovacije za Žoca pred meč Partizan - PAOK Izvor: Kurir