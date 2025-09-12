Slušaj vest

Na meču Partizana i PAOK, početko drugog poluvremena došlo je do - požara! Grobari su zapalili Tašmajdan i to stvarno.

Grobari zapalili Tašmajdan - vatrogasci gasili požar Foto: Nemanja Nikolić

Upalili su baklje, a potom i papire koje su prethodnom pobacali po tribinama i terenu, pa su vatrogasci imali dosta posla.

Trener crno-beli Željko Obradović ih je molio da se smire i urazume, inače će se obe ekipe povući sa terena.

Pogledajte te scene:

Grobari u elementu: Upalili baklje, Obradović ih moli da se smire Izvor: Kurir

