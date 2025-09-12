Grobari su jedva dočekali prvi meč Partizana, a atmosferu su doveli do usijanja i - na ivici indicenta.
GROBARI ZAPALILI TAŠ! ALI STVARNO! Vatrogasci gasili požar - Žoc molio navijače da se smire! Pogledajte te scene
Na meču Partizana i PAOK, početko drugog poluvremena došlo je do - požara! Grobari su zapalili Tašmajdan i to stvarno.
Grobari zapalili Tašmajdan - vatrogasci gasili požar Foto: Nemanja Nikolić
Upalili su baklje, a potom i papire koje su prethodnom pobacali po tribinama i terenu, pa su vatrogasci imali dosta posla.
Trener crno-beli Željko Obradović ih je molio da se smire i urazume, inače će se obe ekipe povući sa terena.
