Na meču Partizana i PAOK, početko drugog poluvremena došlo je do - požara! Grobari su zapalili Tašmajdan i to stvarno.

Upalili su baklje, a potom i papire koje su prethodnom pobacali po tribinama i terenu, pa su vatrogasci imali dosta posla.

Trener crno-beli Željko Obradović ih je molio da se smire i urazume, inače će se obe ekipe povući sa terena.

Pogledajte te scene:

Grobari u elementu: Upalili baklje, Obradović ih moli da se smire