Trener Partizana Željko Obradović o pojačanju na poziciji centra pred start nove sezone.
iskreno
"GROBARI" SE PITAJU KADA STIŽE NOVI CENTAR? Ovo je odgovor Željka Obradovića - pravo u metu!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana savladali su PAOK sa 96:87 u prijateljskom meču protiv na Tašmajdanu.
Posle meča trener Partizana Željko Obradović najavio je dolazak još jednog košarkaša, jer je crno-belima evidentno potreban visoki igrač:
Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
- Čak i kada su Pokuševski i Tajrik spremni, fali nam sigurno najmanje još jedan visoki igrač. Kvalitetan visoki igrač. Ali nemamo mi vremena ni da plačemo ni da kukamo, nego radimo s tim što imamo - rekao je Obradović nakon meča sa PAOK-om.
Povreda Tajrika Džons poremetila je crno-bele i start sezone, pa će Partizan morati da reaguje jer je u velikom deficitu pod košem, a početak Evrolige i meč sa Dubaijem je sve bliži (30. septembar).
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši