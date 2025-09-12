Slušaj vest

U intervjuu za Politiku naslovljenim sa "Ne pogađaju me kritike ljudi do kojih mi nije stalo", Svetislav Pešić saopštio je da neće više biti selektor reprezentacije Srbije.

Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli”, izjavio je Pešić za Politiku i dodao:

Obećao sam Čoviću (predsedniku KSS) da ću da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora”.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pešiću ugovor ističe 30. septembra, a o njegovom nasledniku uveliko se spekuliše.

Podsetimo, Pešićev drugi mandat na klupi nacionalnog tima imao je i veoma slatke i veoma gorke momente. Počelo je i završilo se razočaranjima – porazima u osmini finala na evropskim šampionatima kada je ekipa bila favorit za zlato: 2022. od Italije i sada od Finske.

 (Kurir sport/Politika)

Ne propustiteKošarkaSVETISLAV PEŠIĆ SE HITNO OGLASIO Oštro poručio: To su laži!
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025
KošarkaPEŠIĆ NAVODNO OTVORIO DUŠU PRIJATELJIMA I PRIZNAO BOLNU ISTINU: Nažalost, jesam izgubio ekipu! Evo koja trojica igrača su ga najviše razočarala...
Svetislav Pešić na meču Srbija - Finska na Eurobasketu 2025
EuroBasket 2025"DA PEŠIĆ OSTANE SELEKTOR? DA LI STE VI NORMALNI?!" Muta Nikolić brutalno udario na Karija: Da mu damo još četiri godina da vodi?
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025
FudbalKATASTROFA, ZA KATASTROFOM, A ODGOVORNOSTI - NIGDE! "Copy" Svetislav Pešić, "paste" Dragan Stojković! Kari je napravio grešku u koracima, a Piksi ušao u ofsajd!
Piksi Pešić 13.jpg

Ovacije za Žoca pred meč Partizan - PAOK Izvor: Kurir