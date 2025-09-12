Slušaj vest

U intervjuu za Politiku naslovljenim sa "Ne pogađaju me kritike ljudi do kojih mi nije stalo", Svetislav Pešić saopštio je da neće više biti selektor reprezentacije Srbije.

“Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli”, izjavio je Pešić za Politiku i dodao:

“Obećao sam Čoviću (predsedniku KSS) da ću da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora”.

Pešiću ugovor ističe 30. septembra, a o njegovom nasledniku uveliko se spekuliše.

Podsetimo, Pešićev drugi mandat na klupi nacionalnog tima imao je i veoma slatke i veoma gorke momente. Počelo je i završilo se razočaranjima – porazima u osmini finala na evropskim šampionatima kada je ekipa bila favorit za zlato: 2022. od Italije i sada od Finske.

(Kurir sport/Politika)