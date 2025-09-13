Slušaj vest

Barsa ima novog rekordera - 13-godišnji Mohamed Dabone, talentovani košarkaš iz Burkine Faso, postao je najmlađi igrač koji je zaigrao za prvi tim Barselone.

Na prijateljskom meču protiv Đirone afričko čudo od deteta upisalo je svoje prve seniorske minute. Šansu je dobio u drugoj deonici, na terenu je ukupno proveo 10-ak minuta i uspeo je da zabeleži četiri poena i tri skoka.

Dabone je odmah pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih talenata evropske košarke. Već u prvoj akciji jednim monstruoznim zakucavanjem ostavio je publiku u neverici.

Dabone ima samo 13 godina, a visok je čak 210 centimetara. Poseduje neverovatne atletske sposobnosti i sjajan osećaj za igru. Rođen je 2011. godine u Burkini Faso, a Barselona je prepoznala njegov talenat i dovela ga u svoje redove. Njegove fizičke mogućnosti su nadrealne za dečaka koji ima samo 13 godina.

Ovaj talentovani košarkaš skrenuo je pažnju 2024. godine na finalnom turniru "Next Generation" Evrolige. Iako je od svih učesnika bio mlađi pet-šest godina, razbucao je konkurenciju.

Na meču protiv Albe je za 12 minuta igre zabeležio 21 poen i šest skokova i tako ostavio skaute bez teksta.

