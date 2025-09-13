Slušaj vest

Zoran Savić je govorio o aktuelnostima, a između ostalog bilo je reči i o teškoj situaciji na tržištu.

"Ova sezona je jedna od najtežih do sada. Ispala je jedna ekipa sa prosečnim budžetom, a ušla su tri kluba sa velikim novcem i ambicijama – Dubai, Hapoel i Valensija. Ti timovi su malo poremetili tržište, da ih nema bilo bi više igrača i cene bi bile normalnije", rekao je Zoran Savić pred početak utakmice Partizan - Paok na stadionu "Tašmajdan".

Dobra stvar za crno-bele je to što je obezbeđen najvažniji potpis - produžetak saradnje sa Isakom Bongom.

"On nam je bio prioritet. Imao je ugovor za ovu sezonu, ali i klauzulu po kojoj je mogao da ode. Pokriva dve-tri pozicije, u finalu ABA lige napravio je razliku kada je čuvao plejmejkere Budućnosti. Ne treba gledati njegovu statistiku, to što donosi ne meri se u poenima i skokovima. Perfektno se uklapa u naš stil brze košarke i preuzimanja", rekao je Savić.

Isak Bonga je 2018. godine izabran na NBA draftu od strane Filadelfije za koju nije zaigrao. Odmah je prosleđen Los Anđeles Lejkersima gde je proveo godinu dana, uglavnom igrajući za Saut Bej Lejkerse iz razvojne lige.

Prešao je potom u Vašington, zatim i u Toronto pre nego što se 2022. godine vratio u Evropu.

Dve sezone je igrao za Bajern, a prošle sezone je došao u Partizan sa kojim je osvojio ABA ligu u kojoj je bio najbolji defanzivac, kao i srpsko prvenstvo.

Pred Bongom je sada finale Evropskog prvenstva sa reprezentacijom Nemačke protiv Turske.

