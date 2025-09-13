Slušaj vest

Kako stvari trenutno stoje, Žofrija Lovernja nećemo ponovo gledati u dresu Partizana.

Spekulisalo se prethodnih dana da je iskusni francuski centar blizu povratka u Partizan, skandirali su i navijači tokom spektakla na Tašmajdanu ime bivšeg kapitena, ali od njegovog povratka u voljeni klub nema ništa, saznaje "Mozzart sport".

"Sa ciljem da proverimo da li postoji bilo kakav istinski nagoveštaj da Partizan želi da dovede svog nekadašnjeg kapitena, kontaktirali smo sve relevantne strane da nam barem nezvanično nagoveste tok eventualnog transfera i sa svih strana je stigao isti odgovor: 'Nema ničega'", piše Mozzart sport.

Iako je Lovernj javno isticao da bi voleo da završi karijeru u klubu iz Humske, poziv Željka Obradovića nije dobio. To je potvrdio i njegov agent Miško Ražnatović.

Partizan nastavlja da traga za rešenjem ispod koša. Trenutno poziciju centra pokrivaju Tajrik Džons i Dilan Ostekovski.

