Trener Partizana Željko Obradović doneo odluku o putnicima na prijateljski turnir u Australiji.
to je to
OBRADOVIĆ PRECRTAO TRI KOŠARKAŠA PARTIZANA U ZAVRŠNICI PRIPREMA: ŽOC posegao za odlukom!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana kreću put Australije gde će od 21. septembra igrati na prijateljskom turniru u Sidneju.
Na tu turneju Željko Obradović, trener crno-belih, neće voditi Tajrika Džonsa, Alekseja Pokuševskog i Frenka Nilikinu.
Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
Sva trojica imaju problema sa povredama i ostaće u Beogradu da ih saniraju, kako bi pokušali da se spreme za početak nove sezone.
Dobra vest je da se u tim vraćaju Karlik Džons i kapiten Vanja Marinković.
Partizan će prvi meč odigrati protiv Panatinaikosa, a onda 21. septembra duel sa Sidnej Kingsima.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši