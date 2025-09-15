Slušaj vest

Košarkaši Partizana kreću put Australije gde će od 21. septembra igrati na prijateljskom turniru u Sidneju.

Na tu turneju Željko Obradović, trener crno-belih, neće voditi Tajrika Džonsa, Alekseja Pokuševskog i Frenka Nilikinu. 

Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić

Sva trojica imaju problema sa povredama i ostaće u Beogradu da ih saniraju, kako bi pokušali da se spreme za početak nove sezone.

Dobra vest je da se u tim vraćaju Karlik Džons i kapiten Vanja Marinković.

Partizan će prvi meč odigrati protiv Panatinaikosa, a onda 21. septembra duel sa Sidnej Kingsima.

