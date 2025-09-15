Slušaj vest

Sve je spremno za start  nove evroligaške sezone!

KK Partizan i KK Crvena zvezda sa velikim ambicijama ulaze u sezonu 2025/2026. Crno-beli će u prvom kolu kao gost igrati protiv Dubaija 30. septembra (18.00), dok će Zvezda biti domaćin istog dana Olimpiji iz Milana od 20.00.

Zvezda je tokom leta doživela velike promene u sastavu tima, dok je Partizan napravio kozmetičke korekcije, a cilj večitih u Evroligi je, za početak, plasman u plej-of (TOP 8).

Partizan - PAOK Foto: Nemanja Nikolić

Međutim, prema oceni poznatih svetskih kladionica, Partizan i Zvezda su daleko od vrha evroligaškog karavana. 

Panatinaikos je prvi favorit za osvanje sa kvotom dva, dok su iza "zelenih" Olimpijakos, Real Madrid i Fenerbahče. 

Partizan je zauzeo tek 10. mesto sa kvotom 25 (linija plej-in faze), dok je Zvezda još dublje ispod crno-belih - na 13. mestu i kvotom 30 (reč je o kvotama za šampiona Evrolige).

Početak priprema KK Crvena zvezda Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Kvote su jedno, a realnost nešto sasvim drugo i na večitim rivalima je da opovrgnu ove prognoze i odu što dalje u Evroligi ove sezone.

