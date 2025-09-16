Slušaj vest

Naime, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i jedan od najomiljenijih sportista u zemlji, na svom Instagramu je podelio fotografiju kako prati finale Evropskog prvenstva u košarci između Turske i Nemačke. I dok su mnogi pomno gledali koju selekciju bodri naš as, pažljivijim očima nije promaklo nešto drugo - detalji iz njegove dnevne sobe.

Na slici se jasno vidi deo njegovog luksuznog doma, a najveću pažnju privukle su figure legendarnog crtanog para - Toma i Džerija! Ovaj simpatični detalj uz moderan nameštaj i pažljivo birane detalje, jasno je pokazao da Bogdan voli da spoji stil i vedrinu.

Sve o Bogdanovoj povredi

Povreda Bogdana Bogdanovića bila je jedan od ključnih faktora zbog kog je košarkaška reprezentacija Srbije doživela krah na Eurobasketu 2025.

Kapiten "orlova" povredio je zadnju ložu na meču protiv Portugala, a KSS je u toku Eurobasketa podelio tužne vesti sa nacijom.

- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović.

Reprezentacija Srbije se u narednoj utakmici grupne faze sastaje sa selekcijom Češke u ponedeljak od 21.15 časova po lokalnom odnosno 20.15 sati po srednjeevropskom vremenu.

Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak - stajalo je u saopštenju KSS.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Emotivna poruka KSS

Košarkaški savez Srbije oglasio se emotivnom porukom zbog povrede Bogdana Bogdanovića.

- Naš kapiten je uvek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i veru. Sada je red na nas da pokažemo isto – da igramo do poslednjeg daha, za njega i za našu zemlju.

Bogdane, tvoja snaga, hrabrost i vođstvo ostaju na terenu kroz svakog od nas - stajalo je u njihovoj objavi na Instagramu.