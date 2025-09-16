Slušaj vest

Krajem septembra Beograd će biti domaćin pravog košarkaškog spektakla.

U prestonicu Srbije stiže VTB Superkup, te će se u beogradskoj Areni za trofej boriti Crvena zvezda, CSKA iz Moskve, Dubai i Zenit.

Godinama unazad Superkup VTB Lige je događaj koji izaziva veliku pažnju košarkaške javnosti, a osnovan je 2021. i od tada je iz izdanja, u izdanje samo rastao.

Osmišljen kao prestižni predsezonski trofej, Superkup je već od samog početka postao simbol novog početka, ambicije i spektakularnosti. Susret šampiona i pretendenta, legendi i mladih talenata... Prilika za podizanje prvog trofeja u sezoni.

Naredno izdanje ovog turnira biće održano u beogradskoj Areni, a u polufinalnim mečevima 24. septembra sastaće se Crvena zvezda i CSKA (16.00) i Dubai i Zenit (19.00).

Dan kasnije, 25. septembra, od 17 časova poraženi iz polufinala odigraće meč za treće mesto, dok je veliko finale planirano za 20.00.

Po prvi put na ovakvom košarkaškom događaju moguće je kupiti ulaznice za VIP-zonu sa sedištima visoke udobnosti i keteringom tokom čitavog događaja, a puštene su i regularne karte. Više informacija o ulaznicama možete pronaći OVDE.

Istorijat VTB Superkupa

VTB Superkup, kao što smo naveli, traje od 2021. godine, a ovo su postignuti rezultati, od tada, pa do danas.

2021. godina - Moskva, VTB Arena

Učesnici: CSKA, Zenit, UNIKS, Lokomotiva Kubanj

Finale: CSKA - Zenit 81:73

Meč za treće mesto: UNIKS - Lokomotiva 84:70

2022. godina - Moskva, VTB Arena

Učesnici: CSKA, Zenit, UNIKS, Lokomotiva Kubanj, Partizan, Mega

Finale: Zenit - CSKA 71:70

Meč za treće mesto: UNIKS - Partizan 83:77

2023. godina - Moskva, VTB Arena

Učesnici: CSKA, Zenit, UNIKS, Lokomotiba Kubanj, Pari NN, Fenerbahče, Bešiktaš, MBA

Finale: Zenit - Lokomotiva 85:83

Meč za treće mesto Fenerbahče - Pari NN 82:80

2024. godina - Moskva, VTB Arena

Učesnici: CSKA, Zenit, UNIKS, Lokomotiva Kubanj, Crvena zvezda, Bešiktaš

Finale: CSKA - UNIKS 87:72

Meč za treće mesto: Zenit - Crvena zvezda 83:70

