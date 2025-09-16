Slušaj vest

Najbolji igrač reprezentacije Grčke i član najbolje petorke na Eurobasketu, Janis Adetokumbo, našao se na udaru kritika zbog jednog pogrdnog komentara o zastavi Turske.

Turska je osvojila bronzanu medalju, pošto je u borbi za treće mesto savladala selekciju Finske, a Janisu je to prvo odličje sa nacionalnim timom u karijeri.

Ipak, trijumf u borbi za bronzu nije pomogao Janisu da preboli debakl protiv Turske u polufinalu.

Posle osvajanja bronze na svom Instagram nalogu u lajvu je prenosio slavlje sa saigračima i bio je sjajno raspoložen sve dok nije u komentarima ugleda zastavu Turske. Pobesneo je u momentu Janis i počeo da urla:

"Skloni tu je**** zastavu Turske odavde", viknuo je Adetokumbo.

Njegov komentar shvaćen je kao jasno kršenje sportskog duha i poštovanja simbola Turske od strane tamošnje javnosti.

