Slušaj vest

Evropsko prvenstvo u košarci je završeno, ali još zadugo neće biti okončane analize neuspeha naše reprezentacije, o čemu je bilo reči i u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde su gostovali voditelj i novinar sportske redakcije Kurira Predrag Gajić, a u uključenju i bivši reprezentativac Stefan Birčević.

Gajić je podsetio da je prvenstvo završeno bez Srbije u finalu i bez medalje:

-Očekivali smo i da Nemačka bude šampion, što se na kraju i desilo kad su naši ispali od Finske. Mislim da je to bio realan scenario, bez obzira koliko je Turska igrala dobro na ovom prvenstvu i zaista su po meni iznenadili dobrom igrom. Najbolji tim, najbolje su igrali, pokazali su jedno zajedništvo u trenucima kada im se desio peh sa selektorom.

Gajić je objasnio da je Aleks Mumbru imao ozbiljne zdravstvene probleme, ali je ostao uz tim:

- On je morao hitno u bolnicu, imao je velikih zdravstvenih problema. Danas je stigla vest da mora hitno u Barselonu na novu operaciju, jer mu se stanje pogoršalo, ali nije hteo da napusti tim. Bio je sve vreme s njima na klupi i tokom finala i kasnije je uspeo da podigne pehar. Sve to govori o velikom zajedništvu i pravom timu.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li smo imali prevelika očekivanja, Gajić je rekao:

- Malo smo potcenili tu Finsku. Mislim da sad igramo deset puta s njima da bismo ih deset puta dobili, ali to je takav meč. Finci dođu do samopouzdanja, njihovi igrači odigraju na vrhunskom nivou, pogađali su trojke preko naših igrača. Fenomenalna partija. Da igramo ponovo protiv njih, bilo bi 15 razlike.

U program Kurir televizije uključio se bivši reprezentativac Stefan Birčević.

- Nemci su prvaci sveta sa sličnim timom, tako da je teško reći da je nekog iznenadila njihova titula. Sa svih devet pobeda zaslužili su titulu prvaka Evrope - rekao je Birčević.

Na pitanje šta je falilo Srbiji, odgovorio je:

- Lider Bogdan Bogdanović je morao da napusti reprezentaciju i ta povreda je mnogo uticala na naš tim. Bogdan je pravi lider ove generacije. On je sa reprezentacijom toliko dugo i zaslužio je ovo zlato i kao kapiten i lider. Povreda Bogdanovića je sigurno prelomila prvenstvo na našu žalost.

STEFAN BIRČEVIĆ O NEUSPEHU NAŠIH KOŠARKAŠA NA EVROPSKOM: Vreme je za smenu generacija, Bogdanova povreda bila je ključna, ali moramo da izvučemo još sa njima Izvor: Kurir televizija

Birčević je istakao da su Finci igrali izvanredno:

- Sa velikim procentom ubačenih trojki i mnogo skokova u napadu, 20 skokova u jednoj utakmici koja odlučuje prolazak, to je stvarno previše, 20 novih šansi za pogodak.

Govoreći o selektoru, podsetio je na ranija iskustva:

- Protiv Italije kada smo ispali, Pešić je ostao, pa smo posle bili na korak od titule prvaka sveta i uzeli bronzu. Opet su se poklopile čudne stvari. Povreda Bogdana, koronavirus, povreda Alekse Avramovića... Njegova energija nam je falila u drugom poluvremenu protiv Finaca.

Na pitanje da li je vreme za smenu generacija, Birčević je rekao:

- Mislim da da, imamo novih talentovanih igrača, ali imamo i dosta igrača u najboljoj snazi koji igraju u velikim klubovima i sigurno treba još da igraju za reprezentaciju. Ako je moguće, još jedno ili dva prvenstva sa Jokićem i Bogdanovićem je izvanredno.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje ko bi mogao da preuzme reprezentaciju, Gajić je naveo:

- Nemamo mnogo izbora, mnogi su zauzeti u klubovima. Dvojica koji nemaju angažman i bili bi dobra rešenja su Saša Obradović i Saša Đorđević. Po meni bi Saša Obradović bio sjajan, u najboljim je trenerskim godinama i ima dosta iskustva.

Na pitanje o stranom selektoru, Gajić je rekao:

- Zašto da ne, ali mislim da mi nismo takva zemlja. Košarka u Srbiji je više od sporta, neka sportska religija. Znamo koliko medalja imamo i kakva je naša reputacija. Nisam za to da dođe strani trener niti za to da uzmemo inostranog igrača.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir