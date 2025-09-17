Slušaj vest

Nakon šokantnog trejda u Lejkerse Luka Dončić rešio je da napravi radikalan zaokret. Naporno je radio čitavog leta, skinuo višak kilograma, doveo svoje telo u idealnu formu i sada je spreman za osvetu.

U velikom intervjuu koji je dao za ugledni "Wall Street Journal", slovenački košarkaš otvorio je dušu.

Američki magazin izabrao je Luku za naslovnu stranu, a projekat je predstavljen naslovom "Dobrodošli na osvetničku sezonu Luke Dončića".

Tokom razgovora, Dončić se prisetio šokantnog trejda koji je šokirao košarkašku javnost.

"Nisam znao kako da reagujem. Kako da se ponašam ili šta da kažem. To je bio veliki šok. Dallas je bio moja kuća. Bar sam tako ja osećao. Imao sam mnogo prijatelja tamo. Navijači su me uvek podržavali. Nisam hteo da uznemirim navijače Dallas Mavericksa. Isto tako nisam hteo ni da uznemirim navijače Los Angeles Lakersa", objasnio je Dončić.

Rešio je Luka Dončić da zapuši usta brojnim kritičarima koji su ga prozivali zbog prekomerne kilaže.

Kao jedan od glavnih razloga za šokantan trejd u Lejkerse mediji su isticali njegov problem sa viškom kilograma. Ljudi u Dalasu navodno su bili nezadovoljni fizičkim stanjem i izgledom, kao i manjkom discipline po pitanju ishrane i treninga. Smatrali su da je upravo višak kilograma uzrok čestih povreda u poslednje vreme. Navodno, Slovenac je u tokom sezone imao 122 kilograma, iako je na zvaničnom sajtu pisalo da je težak 104.

Zainatio se Luka i rešio da zapuši usta kritičarima. Odmah po završetku sezone počeo je ozbiljno da radi na sebi i za kratko vreme vidno je izgubio na težini.

U razgovoru za ugledni magazin otkrio je i kako je uspeo da dovede svoje telo do savšenstva.

"Prvi put u životu prestao sam da igram košarku na mesec dana", rekao je Dončić.

Trenirao je sa trakama, radio 'mrtva dizanja' u teretani, trenirao sa tegovima i radio vežbe izdržljivosti. Uz to, radikalno je promenio i način ishrane.



Po ugledu na najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, Dončić je iz ishrane potpuno izbacio gluten. Unosio je isključivo hranu bogatu proteinima, sa niskim sadržajem šećera. Posle 20 časova nije jeo, a duručkovao je tek nakon jutarnjeg treninga od 90 minuta i unosio je 250 grama protena dnevno.

"Bili su to čisti treninzi i kondicija. I padel tenis", dodao je Luka.

I trud se isplatio. Na Eurobasketu je bio nezaustavljiv - prosečno je beležio 34.7 poena uz 8.6 skokova i 7.1 asistenciju po meču, pa je uvršten u idealnu petorku turnira na kom je njegov tim dogurao do četvrtfinala.