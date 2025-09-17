Slušaj vest

Najefikasnija u ekipi Crvene zvezde bila je Ivon Anderson sa 20 poena, uz osam skokova i šest asistencija. Dorijan Dahan Sujić je dodala 15 poena, dok je Kalija Hilsman upisala 13 poena i šest skokova.

U ekipi Venecije najefikasnija je bila Stefani Mavunga sa 16 poena, uz devet skokova. Lorela Kubaj je dodala 15 poena, Ivana Dojkić je upisala 12 poena, dok je Džojner Holms zabeležila 11 poena i osam skokova.

Revanš je na programu 24. septembra u Italiji.

