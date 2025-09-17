Slušaj vest

U prestonicu Srbije stiže VTB Superkup, te će se u beogradskoj Areni za trofej boriti Crvena zvezda, CSKA iz Moskve, Dubai i Zenit.

Naredno izdanje ovog turnira biće održano u beogradskoj Areni, a u polufinalnim mečevima 24. septembra sastaće se Crvena zvezda i CSKA (16.00) i Dubai i Zenit (19.00).

Dan kasnije, 25. septembra, od 17 časova poraženi iz polufinala odigraće meč za treće mesto, dok je veliko finale planirano za 20.00.

Ovim povodom košarkaši Crvene zvezde zovu navijače da dođu u Arenu:

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda

Godinama unazad Superkup VTB Lige je događaj koji izaziva veliku pažnju košarkaške javnosti, a osnovan je 2021. godine.

Osmišljen kao prestižni predsezonski trofej, Superkup je već od samog početka postao simbol novog početka, ambicije i spektakularnosti. Susret šampiona i pretendenta, legendi i mladih talenata... Prilika za podizanje prvog trofeja u sezoni.

Reprezentacija Srbije, zagrevanje na treningu Izvor: MONDO/Dušan Ninković