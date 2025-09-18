Svi događaji
Od najnovijeg
12:21

Partizan vodi na poluvremenu

Probudio se Kendrik Nan koji je u drugoj četvrtini došao do ozbiljnijeg poenterskog učinka, ali je sa druge strane odličan bio Dilan Osetkovski.

Partizan je odbio napad Panatinaikosa i pokušaj igrača Ergina Atamana da u potpunosti dođu do rezultatskog egala, a prvo poluvreme je završeno rezultatom 44:37 za crno-bele.

Osetkovski je bio najefikasniji košarkaš u prvom poluvremenu sa 14 poena, Vašington je ostao na 12 poena iz prve četvrtine, a Sterling Braun je dodao osam poena u prvih 20 minuta igre.

12:01

Sjajan Partizan

Prva četvrtina je završena rezultatom 27:20 za Partizan.

Uprkos nešto lošijeg starta utakmice i otvaranjem grčkog tima serijom 5:0, crno-beli nisu dopustili rivalu da se udalji već u uvodnim minutima i odmah je usledio odgovor.

Fantastičan je u prvoj deonici bio Dvejn Vašington koji je vodio crno-bele sa 12 postignutih poena, a crno-beli su pogodili šest od devet šuteva za tri poena.

Po prvi put u ovom pripremnom periodu za Partizan su zaigrali Karlik Džons i Vanja Marinković.

11:43

Počela je utakmica

Uz 15 minuta zakašnjenja utakmica između Partizana i Panatinaikosa na pripremnom turniru u Sidneju je upravo počela.

11:35

Intoniranje himni

Pre početak su intonirane himne Srbije i Grčke.

Detalj sa utakmica Partizan - Panatinaikos
Detalj sa utakmica Partizan - Panatinaikos Foto: Printscreen

11:27

Gotovo zagrevanje

Uskoro će početi utakmica.

11:17

Tu je i NBA zvezda

Reprezentativac Australije i košarkaš Oklahome Džoš Gidi je takođe prisutan.

Džoš Gidi na utakmici Partizan - Panatinaikos
Džoš Gidi na utakmici Partizan - Panatinaikos Foto: Printscreen

10:39

Aleks Marić na utakmici

Aleks Marić, nekadašnji reprezentativac Australije koji je tokom karijere igrao i za Partizan i za Panatinaikos, prisutan je u dvorani u Sidneju, a pre utakmice je razgovarao sa Erginom Atamanom, trenerom ekipe iz Atine.