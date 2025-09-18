PARTIZAN - PANATINAIKOS: Crno-beli odlični u Sidneju! Grci bez odgovora u prvom poluvremenu
Biće ovo jaka provera za Partizan pred početak sezone koji je pred vratima, a crno-beli će u Australiji igrati bez trojice košarkaša koji nisu putovali sa ekipom.
Željko Obradović neće moći da računa na Tajrika Džonsa, Frenka Nilikinu i Alekseja Pokuševskog.
Nakon utakmice protiv Panatinaikosa Partizan će, u nedelju ujutru (8.30 časova) igrati protiv Sidnej Kingsa.
Tok utakmice Partizan - Panatinaikos možete da pratite na Kurir sportu.
Partizan vodi na poluvremenu
Probudio se Kendrik Nan koji je u drugoj četvrtini došao do ozbiljnijeg poenterskog učinka, ali je sa druge strane odličan bio Dilan Osetkovski.
Partizan je odbio napad Panatinaikosa i pokušaj igrača Ergina Atamana da u potpunosti dođu do rezultatskog egala, a prvo poluvreme je završeno rezultatom 44:37 za crno-bele.
Osetkovski je bio najefikasniji košarkaš u prvom poluvremenu sa 14 poena, Vašington je ostao na 12 poena iz prve četvrtine, a Sterling Braun je dodao osam poena u prvih 20 minuta igre.
Sjajan Partizan
Prva četvrtina je završena rezultatom 27:20 za Partizan.
Uprkos nešto lošijeg starta utakmice i otvaranjem grčkog tima serijom 5:0, crno-beli nisu dopustili rivalu da se udalji već u uvodnim minutima i odmah je usledio odgovor.
Fantastičan je u prvoj deonici bio Dvejn Vašington koji je vodio crno-bele sa 12 postignutih poena, a crno-beli su pogodili šest od devet šuteva za tri poena.
Po prvi put u ovom pripremnom periodu za Partizan su zaigrali Karlik Džons i Vanja Marinković.
Počela je utakmica
Uz 15 minuta zakašnjenja utakmica između Partizana i Panatinaikosa na pripremnom turniru u Sidneju je upravo počela.
Intoniranje himni
Pre početak su intonirane himne Srbije i Grčke.
Tu je i NBA zvezda
Reprezentativac Australije i košarkaš Oklahome Džoš Gidi je takođe prisutan.