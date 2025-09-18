Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Panatinaikosa na prijateljskom turniru u Australiji rezultatom 91:82.

Posle meča na konferenciji za medije obratio se trener PartizanaŽeljko Obradović:

- Prvo, srećni smo što smo ovde i što igramo ovaj turnir koji nosi ime Pavlosa Janakopulosa. To je osoba koliko je doprineo košarci u Evropi, posebno za Panatinaikos - rekao je Obradović.

- Došli smo ovde juče, nije bilo mnogo vremena da se prilagodimo. Ali ovo je bila lepa utakmica, lepa atmosfera. Ljudi iz Grčke, iz Srbije. Važno je da su svi uživali. Nedostajali su nam neki igrači, ali to nije neki problem. Probaćemo da shvatimo šta je bilo dobro i loše u našoj igri.

Upitan čime je zadovoljan u igri svog tima, Obradović je rekao:

- Vreme koje smo igrali sa normalnom petorkom, bilo je dobro. Očigledno je da u ovom timu imamo samo dvojicu visokih igrača, a to nije lako. Zato što su pripreme, ne želim da ih guram previše. Dilan Osetkovski je igrao 31 minut, to je previše za pripremnu utakmicu. Ali, on se oseća dobro i to je to. To je period kada sam bio srećan načinom na koji igramo.

Onda se okrenuo ka Duejnu Vašingtonu koji je sedeo pored njega:

- Ovaj gospodin je takođe igrao veoma dobro. I odlučio sam da bude na terenu samo 22 minuta. Karlik Džons dolazi iz dugog perioda bez košarke. I bilo je jasno da mu je ovo bila prva utakmica posle tri meseca. Za to i služe pripremne utakmice, da svi dobiju priliku.

Trofejni stručnjak je poručio igračima “ko je ovde, ovde je, moramo da nastavimo”.

- Imamo neke mlade dečake. Posebno Uroš Mijailović, broj 10, on ima tek 17 godina. I Bošnjaković je dete. Za njih, igrati uz ove momke, je nešto specijalno. Posle Australije imaćemo nekoliko dana, a onda nam sledi još jedno dugo putovanje u Dubaiji. Ali, to je Evroliga. Imamo i ABA. Razgovaramo tokom utakmice. Posle svake oni razumeju malo bolje šta je stvarno dobro a šta loše. Mnogo je važno i da shvate šta je bilo dobro u našoj igri. Za sada je sve dobro.

Sledi novo putovanje – u Sidnej. Tamo će crno-beli igrati protiv lokalnih Kingsa.

- Nisam ih gledao. Moji asistenti pripremaju. Bićemo spremni.

Što se tiče činjenica da je vodio tim protiv kluba u kojem je proveo čak 13 godina, Obradović je istakao:

- Igrali smo zajedno 27 finala i osvojili 23 trofeja. Ovo je kao moj klub. Ja sam iz Srbije, Partizan je nešto što nosim u sebi, ali je i Panatinaikos manje-više isto. Imam mnogo prijatelja, ljudi koji su radili sa mnom i dalje su u timu. Mladi predsednik je sin gospodina Pavlosa. Osećaj je poseban.

Obradović je istakao da prati koliko je to moguće razvoj australijske NBL.

- U Srbiji imamo priliku da gledamo ovu ligu. Problem je što tokom sezone imamo dosta naših utakmica, ali kada god pronađem vreme – gledam. Zato što volim košarku. Pratim sve. Uvek tražiš neku dobru ideju kao trener, gledam nekog igrača, nikad ne znaš da li će ti zatrebati. Pričao sam sa mojim bivšim igračem, Aleksom Marićem, o ligi. Rekao mi je, ne znam da li je tačno, da je prosečna poseta prošle sezone bila 13.000. Da li je to istina?

Dobio je potvrdan odgovor…

- To je velika brojka. Stvarno dobro - rekao je Obradović.

