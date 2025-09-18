Morali da ostanu van tima!
LOŠE VESTI: Crvena zvezda bez dva važna igrača uoči starta nove sezone!
Košarkaše Crvene zvezde nakon turnira na Kipru očekuju novi okršaji u pripremnom periodu, ovoga puta na Kritu u Grčkoj.
Igraće Zvezda na startu turnira protiv šampiona Evrope Fenerbahčea, a okršaj između beogradskog i istanbulskog kluba na programu je u petak od 17 časova, dok će od 19.30 snage odmeriti domaćin Olimpijakos i italijanski gigant.
Početak priprema KK Crvena zvezda Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Utakmica za treće mesto igra se u nedelju od 17 časova, a okršaj za trofej na programu je dva i po sata kasnije.
Klub sa Malog Kalemegdana je saopštio da se na Krit uputio bez najiskusnijeg igrača Nikole Kalinića koji je dobio poštedu jer se i dalje oporavlja od povrede zgloba zadobijene protiv Monaka na turniru na Kipru, kao i Dejana Davidovca koji je imao visoku temperaturu.
