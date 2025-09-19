Slušaj vest

Dončić, koji je košarkaški stasao u Real Madridu, nosio je dres "kraljevskog kluba" od 2015. do 2018. godine, pre nego što je otišao "preko bare" i započeo svoju NBA karijeru u Dalas Maveriksima.

"Da biste igrali za Real Madrid, morate biti jako dobri", kazao je Luka pa otkrio da li bi se vratio u Real na kraju karijere:

"Svakako", dodao je košarkaš.

Dončić je 2018. godine sa Real Madridom osvojio Evroligu, uz sjajan učinak koji mu je doneo titulu MVP-ja i regularnog dela sezone i Fajnal-fora.

Te iste godine proglašen je i za najboljeg igrača španske ACB lige, u kojoj je tokom boravka u Madridu tri puta podizao šampionski pehar.

