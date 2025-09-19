Slovenački as Luka Dončić osvrnuo se na mogućnost da jednog dana ponovo zaigra na evropskim parketima.
Košarka
NAVIJAČI U TRANSU! DONČIĆ OGDOVORIO NA PITANJE KOJE ZANIMA SVE! Luka otkrio u kom klubu bi voleo da završi karijeru!
Dončić, koji je košarkaški stasao u Real Madridu, nosio je dres "kraljevskog kluba" od 2015. do 2018. godine, pre nego što je otišao "preko bare" i započeo svoju NBA karijeru u Dalas Maveriksima.
"Da biste igrali za Real Madrid, morate biti jako dobri", kazao je Luka pa otkrio da li bi se vratio u Real na kraju karijere:
"Svakako", dodao je košarkaš.
Dončić je 2018. godine sa Real Madridom osvojio Evroligu, uz sjajan učinak koji mu je doneo titulu MVP-ja i regularnog dela sezone i Fajnal-fora.
Te iste godine proglašen je i za najboljeg igrača španske ACB lige, u kojoj je tokom boravka u Madridu tri puta podizao šampionski pehar.
