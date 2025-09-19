Slušaj vest

Košarkaš Dubaija Mamadu Žaite doživeo je ozbiljnu povredu Ahilove tetive tokom pripremnog meča, prenosi BasketNews.

Prema prvim informacijama, snažni centar će zbog povrede najverovatnije propustiti veći deo sezone, a tačniji rok povratka biće poznat nakon planirane operacije.

KK Partizan - Dubai (majstorica) Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Žaite je ovog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa ambicioznim timom iz Dubaija, nakon što je prethodne dve sezone nosio dres Monaka. U prošloj evroligaškoj kampanji prosečno je beležio 7,5 poena i četiri skoka po utakmici.

Dubai se sprema za učešće na Superkupu VTB lige, koji će naredne nedelje biti održan u Beogradskoj areni, dok ih 30. septembra čeka debitantski nastup u Evroligi, a protivnik će im biti Partizan.

