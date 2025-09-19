Košarka
KAKAV UŽAS! KOŠARKAŠ SE POVREDIO NA PRIJATELJSKOJ UTAKMICI, SEZONA JE VEĆ GOTOVA ZA NJEGA? Ozbiljan udarac za evroligaša, ovo su detalji!
Košarkaš Dubaija Mamadu Žaite doživeo je ozbiljnu povredu Ahilove tetive tokom pripremnog meča, prenosi BasketNews.
Prema prvim informacijama, snažni centar će zbog povrede najverovatnije propustiti veći deo sezone, a tačniji rok povratka biće poznat nakon planirane operacije.
KK Partizan - Dubai (majstorica) Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT
Žaite je ovog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa ambicioznim timom iz Dubaija, nakon što je prethodne dve sezone nosio dres Monaka. U prošloj evroligaškoj kampanji prosečno je beležio 7,5 poena i četiri skoka po utakmici.
Dubai se sprema za učešće na Superkupu VTB lige, koji će naredne nedelje biti održan u Beogradskoj areni, dok ih 30. septembra čeka debitantski nastup u Evroligi, a protivnik će im biti Partizan.
