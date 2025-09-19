Slušaj vest

Tačnije, izdanje kojim će, za učesnike, praktično biti otvorena nova sezona, je prvi put prebačeno iz Moskve.

Čast da bude domaćin ovog takmičenja ovaj put je pripala Beogradu. VTB Superkup će biti održan 24. i 25. septembra u Beogradskoj Areni, a učestvovaće Crvena zvezda, CSKA iz Moskve, Zenit i Dubai.

Sergej Kuščenko je u intervjuu za Kurir otkrio kakva se ideja krije iza odabira Beograda za domaćina, kakva su očekivanja od turnira i kakvi su planovi za budućnost.

Sergej Kuščenko, predsednik VTB lige Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Takođe, prisetio se srpskih košarkaša koji su igrali u Rusiji, biranim rečima je govorio o legendarnom Dudi Ivkoviću koji je deo trenerske karijere proveo u Rusiji trenirajući CSKA i Dinamo iz Moskve, a njegovog porodici je uputio pozdrave.

Srpski klubovi su već učestvovali u VTB Superkupu, ali ovo je prvi put da se turnir održava van Rusije. Kako je došla ova ideja i zašto je izabran baš Beograd?

"Beograd je jedna od košarkaških prestonica Evrope. Zbog bogate košarkaške kulture Srbije i njenih izuzetnih istorijskih dostignuća u ovom sportu. Košarka u Srbiji je više od sporta, to je praktično religija. Nije slučajno što su se srpski timovi odazvali našem pozivu i učestvovali u prvom Superkupu u Moskvi. Bili smo u stalnoj komunikaciji sa trenerima i upravama klubova. Veliko im hvala što su učestvovali na našem turniru. Upravo tako je i nastala ideja o održavanju turnira u jednom od najboljih košarkaških gradova u Evropi – Beogradu. Naravno, put nije bio lak, ali zahvaljujući podršci rukovodstva zemlje, gradske uprave, Košarkaškog saveza Srbije i naših prijatelja i organizatora, mnogo smo postigli. Nadamo se da će sve uspeti i da će ovaj turnir biti još jedan korak ka jačanju košarkaške saradnje između VTB lige i srpske košarke", rekao je Kuščenko.

Aleksa Avramović je prošlosezonski MVP VTB Superkupa Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Kakva su očekivanja od Superkupa u Beogradu?

"Pre svega, želeo bih da naglasim sledeće: tri i po godine klubovi VTB lige nisu igrali van zemlje. Stoga se turnir može posmatrati kao svojevrsni test, lakmus papir koji će nam omogućiti da procenimo nivo košarke u VTB ligi u poređenju sa ostalim evropskim klubovima i turnirima. Superkup u Beogradu ima ozbiljne protivnike, Dubai i Crvenu zvezdu. Za neke je ovaj turnir deo priprema za sezonu, dok je za druge već ozbiljno takmičenje. Pre svega govorim o našim klubovima. Međutim, sve će se to dešavati samo nedelju dana pre početka zvanične klupske sezone. Stoga smo uvereni da će košarka biti na visokom nivou: treneri će postaviti gotovo konkurentne postave kako bi procenili trenutnu formu timova i kako najbolje da uđu u sezonu. Stoga očekujemo visoko kvalitetnu košarku i ozbiljnu konkurenciju na terenu".

Da li postoje dugoročni planovi za održavanje jednog od sledećih turnira VTB Superkupa u Beogradu?

"Pre svega, očekujemo da će srpski navijači prisustvovati turniru, zajedno sa mnogim gostima iz Rusije. Želeli bismo ne samo da pokažemo nivo igre, već i da u Beograd donesemo deo košarkaške kulture VTB lige – kulturu utakmica, atmosferu i organizacioni stil. Srpski navijači su veoma sofisticirani i duboko razumeju košarku, i ovo je velika čast, a istovremeno i izazov za nas. Nadamo se da ćemo pokazati visok kvalitet ne samo na terenu, već i oko njega. Takođe se radujemo saradnji sa srpskom košarkaškom zajednicom kako bismo bolje razumeli njihova očekivanja i stavove i pokazali trenutni nivo VTB lige".

Sergej Kuščenko, predsednik VTB lige Foto: Ramil Sitdikov / Sputnik / Profimedia

Kakvi su vaši opšti planovi za turnir u narednim godinama i da li vidite da će srpski klubovi učestvovati na ovom turniru u budućnosti?

"Veliko hvala klubovima koji su nas podržavali od samog početka. Partizan je bio jedan od prvih i iskreno im se zahvaljujemo na učešću. Veliko hvala ide i Crvenoj zvezdi, koja ne samo da učestvuje na turniru već pruža i ogromnu pomoć u njegovoj organizaciji. Uvereni smo da ćemo u budućnosti imati i druge zajedničke projekte. Jedan od njih je već pokrenut: počev od sledeće sezone, VTB liga će pokrenuti pilot mini-turnir – zajednički projekat sa našim partnerom. Sve formalnosti su završene, a učestvovaće i tim iz Srbije. Ovaj projekat je još jedan korak ka kontinuiranom razvoju VTB lige i njenom uzdizanju na novi međunarodni nivo".

Mnogo srpskih košarkaša igralo je za ruske klubove. Kakva su vaša sećanja na njih i ko je ostavio najlepše utiske?

"Naravno, ogroman broj izuzetnih srpskih igrača igrao je u VTB ligi. Dušan Ivković zauzima posebno mesto u mom sećanju. On je odigrao ogromnu ulogu u mom košarkaškom životu i imao je značajan uticaj na razvoj velikog kluba, CSKA. Želim da uputim topao pozdrav Dušanovoj porodici: njegovoj supruzi Neni i sinovima Pavlu i Petru. Ivkovićevo ime je zauvek urezano u istoriju evropske i svetske košarke. Tokom godina, neki veoma jaki srpski igrači igrali su za klubove VTB lige. Jedan upečatljiv primer je Miloš Teodosić. Igrao je za CSKA i dao je ogroman doprinos uspehu kluba na najvišem nivou. Čak i ako igrač koji nam je došao nije bio velika zvezda iz Srbije, on je uvek bio kvalitetan, sistematičan i disciplinovan igrač – onaj koji je negovan u jakoj košarkaškoj akademiji svoje zemlje.

Miloš Teodosić u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

To je ono što odlikuje srpsku košarku: stabilnost, visok nivo pripreme i kultura igre. Samo pogledajte lidere svetske košarke – mnogi od njih su iz Srbije. I to nije slučajnost. Sistem klupskog treninga i rezervnog tima ovde je globalni reper, trend na koji se mnogi ugledaju. Ruski ljubitelji košarkе svakako pamte i pamtiće još dugo ono što su na parketu pružili Teodosić, Krstić, Marjanović, Raduljica, Milutinov, Avramović... Mnoge sam zaboravio neka ne zamere. Kad smo već kod ovakvih sećanja moram da istaknem Stevana Jelovca, koji je i dakje rekorder našeg takmičenja u broju poena. Postigao je 49 na jednom meču i još uvek je neprevazidjen", zaključio je Kuščenko.

