Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je debakl na Evrobasketu. Fudbalska selekcija deklasirana je od Engleske (0:5) u kvalifikacijama za Mundijal. Odbojkašice Srbije ostale su bez medalje na SP.

I moglo bi ovako unedogled, jer srpske reprezentacije nemaju ove godine uspeha na međunarodnim takmičenjima. Kad se tome doda, da je Crvena zvezda ostala bez Lige šampiona u fudbalu, da je Partizan po treću godinu zaredom bez Evrope i da sem crveno-belih nemamo predstavnika u takmičenjima UEFA, onda je stanje baš zabrinjavajuće.

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Duško Savanović smatra da bi trebalo podići svest kod naroda, kada su u pitanju sport i takmičenja.

- Mnogo zavisi i od okolnosti u kojima je sportista odrastao, kao i od karakternih osobina – kao što je znatiželja i motivacija za učenjem i saznavanjem. Imao sam sreću da potičem iz takve porodice, ali i da imam trenere koji su razumeli tu potrebu s moje strane - rekao je 42-godišnji Savanović na panelu "Putem šampiona", koji je u sklopu programa "Fondacije Novak Đoković".

Košarkaš koji se afirmisao u FMP Železniku, a onda u Evroligi nosio dresove Valensije, Efesa i Bajerna dodao je da je sport samo jedan deo života i svakodnevnice, kao i da nedostatak znanja i konteksta uspeha i slave stvara velike probleme u životu profesionalaca.

Ipak, Savanović smatra da je to samo jedan od brojnih nedostataka u savremenom načinu života sportista.

- Po nekim istraživanjima Olimpijskog komiteta, zaključci su potpuno suprotni od onoga što se često čuje u našem društvu. Srbija nije sportska nacija, a nije ni bila - istakao je Savanović.

Odmah se postavlja pitanje, zašto Srbi nisu sportska nacija? I kako se uopšte postaje "sportska nacija"?

- Prave sportske nacije su one u kojima se većina stanovništva bavi rekreativnim sportom. Kvalitet života se ogleda u bavljenju sportom, svojim telom – i to je ono što deci treba usaditi u odnos prema sportu - poentirao je Duško Savanović.

