Iz minuta u minut
jak test
ZVEZDINA ODBRANA KAO SAT: Crveno-beli vode protiv Fenerbahčea!
Košarkaši Crvene zvezde od 17.00 igraju protiv Fenerbahčea u prijateljskom okršaju na Kritu. Zvezda će na ovom meču biti lišena pomoći Dejana Davidovca i Nikole Kalinića.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
17:24
Kraj prve deonice!
Zvezda vodi sa 20:12! Sjajna energija u odbrani donela je crveno-belima mnogo dobrih stvari u prvoj četvrtini!
17:17
8' Zvezda nastavlja sa dobrom igrom!
Sjajna energija u odbrani donela je Zvezdi plus sedam - 14:7!
17:09
6' Serija Zvezde 12:0!
Nakon 5:0 za Fener, Zvezda je napravila seriju 12:0 na krilima Nvore i Monekea - 12:5!
17:06
4' Povratak Zvezde!
Serija 7:0, Zvezda vodi 7:5! Džordan Nvora energetski dominira na terenu, trojka Monekea!
17:00
Utakmica je počela - prva četvrtina!
Petorka Zvezde: Stefan Miljenović, Kodi Miler Mekintajer, Džordan Nvora, Čima Moneke i Hasijel Rivero.
16:38
Zvezda na pravom ispitu!
Nakon tunira na Kipru, a pred VTB Superkupa u Beograd, crveno-beli će imati jake provere u Grčkoj!
Reaguj
Komentariši