17:48

9' Plus sedam za Zvezdu!

Crveno-beli kontrolišu sve na terenu - 36:29!

17:38

Grejem je morao van terena!

Ipak, ubrzo se vratio na parket...

Devonte Grejem povreda

17:35

5' Sredina prvog poluvremena!

Zvezda i dalje dobra defanzivno, crveno-beli vode sa 28:20!

17:31

3' Zvezda na plus 11!

Nvora nastavlja da dominira - 26:15!

17:27

Druga četvrtina!

Zvezda ima plus osam - 20:12!

17:24

Kraj prve deonice!

Zvezda vodi sa 20:12! Sjajna energija u odbrani donela je crveno-belima mnogo dobrih stvari u prvoj četvrtini!

17:17

8' Zvezda nastavlja sa dobrom igrom!

Sjajna energija u odbrani donela je Zvezdi plus sedam - 14:7!

17:09

6' Serija Zvezde 12:0!

Nakon 5:0 za Fener, Zvezda je napravila seriju 12:0 na krilima Nvore i Monekea - 12:5!

17:06

4' Povratak Zvezde!

Serija 7:0, Zvezda vodi 7:5! Džordan Nvora energetski dominira na terenu, trojka Monekea!

17:03

2' Bolji start Fenera

Turski tim vodi sa 4:0.

17:00

Utakmica je počela - prva četvrtina!

Petorka Zvezde: Stefan Miljenović, Kodi Miler Mekintajer, Džordan Nvora, Čima Moneke i Hasijel Rivero.

16:38

Zvezda na pravom ispitu!

Nakon tunira na Kipru, a pred VTB Superkupa u Beograd, crveno-beli će imati jake provere u Grčkoj!

16:14

Dobrodošli na prenos lajv meče Crvene zvezde i Fenerbahčea!

Košarkaši Crvene zvezde na Kritu igraju na Kritu protiv Fenerbahčea, aktuelnog šampiona Evrope.