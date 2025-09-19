Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde igraju na Kritu u prijateljskom okršaju protiv Fenerbahčea!

Sredinom druge deonice, jedno od najvećih letošnjih pojačanja Zvezde Devonte Grejem, doživeo je povredu...

Najzvučnije pojačanje Zvezde ovog leta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Cole Burston / Getty images / Profimedia

On je odhramljao do klupe, ali je uspeo da se nakon nekog vremena vrati na parket. 

On se nezgodno dočekao i počeo je da rhamlje, zbog čega ga je Janis Sferopulos i izveo iz igre.

Ostaje nam da vidimo o kakvoj povredi je reč!

