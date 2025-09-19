Devonte Grejem se povredio protiv Fenrrbahčea!
POVREDIO SE DEVONTE GREJEM: Evo šta se desilo na utakmici Crvene zvezde i Fenerbahčea! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde igraju na Kritu u prijateljskom okršaju protiv Fenerbahčea!
Sredinom druge deonice, jedno od najvećih letošnjih pojačanja Zvezde Devonte Grejem, doživeo je povredu...
On je odhramljao do klupe, ali je uspeo da se nakon nekog vremena vrati na parket.
On se nezgodno dočekao i počeo je da rhamlje, zbog čega ga je Janis Sferopulos i izveo iz igre.
Ostaje nam da vidimo o kakvoj povredi je reč!
