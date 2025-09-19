Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Fenerbahče na Kritu rezultatom 77:67 u okviru priprema za novu sezonu.

Ne tako davno, Zvezda je doživela pravu blamažu u meču sa Parizom, izgubivši čak 37 poena razlike.

KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

"Delije" su odmah na Tviteru počele da pljuju novi koncept tima, trenera i većinu igrača, ali sada se priča odjednom okrenula!

Navijači Zvezde su već nakon jedne pripremne utakmice pali u euforiju, iako je za tako nešto još uvek rano... 

Sada su, za one koji su kudili sve redom, igrači Zvezde heroji, a došlo je do toga da je Kodi Miler-Mekintajer upoređen sa Dvejnom Vejdom.

Ne propustiteKošarkaPOVREDIO SE DEVONTE GREJEM: Evo šta se desilo na utakmici Crvene zvezde i Fenerbahčea! (VIDEO)
Devonte Grejem povreda
KošarkaZVEZDA SRUŠILA ŠAMPIONA EVROPE: Crveno-beli na Kritu savladali Fenerbahče, odbrana je ključ novog tima!
Čima Moneke
Košarka"NISAM MOGAO DA PRISUSTVUJEM SAHRANAMA - TO JE BOLELO" Kanan progovorio o najtežim momentima u Zvezdi, pa jasno poručio: Ako žele, biću ovde do kraja karijere!
Ajzea Kenan na utakmici protiv Bajerna
KošarkaLOŠE VESTI: Crvena zvezda bez dva važna igrača uoči starta nove sezone!
KK Crvena Zvezda_ 0039.JPG

BONUS VIDEO:

Pafos , Crvena zvezda,slavlje,haos Izvor: Kurir