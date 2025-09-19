Zvezda pobedila Fenerbahče, "delije" u transu!
kreće...
PLJUVALI SU IH SVI NAKON PARIZA, PA SE BRZO PALO U EUFORIJU: "Delije" napravile haos na Tviteru posle Fenera, tu je i Dvejn Vejd!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Fenerbahče na Kritu rezultatom 77:67 u okviru priprema za novu sezonu.
Ne tako davno, Zvezda je doživela pravu blamažu u meču sa Parizom, izgubivši čak 37 poena razlike.
KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs
Vidi galeriju
"Delije" su odmah na Tviteru počele da pljuju novi koncept tima, trenera i većinu igrača, ali sada se priča odjednom okrenula!
Navijači Zvezde su već nakon jedne pripremne utakmice pali u euforiju, iako je za tako nešto još uvek rano...
Sada su, za one koji su kudili sve redom, igrači Zvezde heroji, a došlo je do toga da je Kodi Miler-Mekintajer upoređen sa Dvejnom Vejdom.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši