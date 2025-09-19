Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se u finale pripremnog turnira na Kritu, pošto su pobedili Milano sa 76:71 (17:12, 9:19, 25:22, 25:18).

Najefikasniji u ekipi iz Pireja bio je Evan Furnije sa 15 poena, Aleksandar Vezenkov je postigao 13 poena, dok je Tajson Vord upisao 10 poena.

U italijanskom timu bolji od ostalih su bili Zek Ledej i Lorenco Braun sa po 13 poena.

Ranije danas finale je obezbedila ekipa Crvene zvezde, koja je bila bolja od Fenerbahčea sa 77:67.

Finale između Zvezde i Olimpijakosa na programu je u nedelju od 19.30, dok se u borbi za treće mesto istog dana sastaju Milano i Fenerbahče.

Ne propustiteKošarkaNOVE MUKE ZA CRVENU ZVEZDU: Povredio se još jedan ključni igrač i vođa - oglasio se Janis!
Povredio se i Ognjen Dobrić
KošarkaPLJUVALI SU IH SVI NAKON PARIZA, PA SE BRZO PALO U EUFORIJU: "Delije" napravile haos na Tviteru posle Fenera, tu je i Dvejn Vejd!
KK Crvena Zvezda_ 0034.JPG
Košarka"BEOGRAD JE PRESTONICA EVROPSKE KOŠARKE!" Sergej Kuščenko pred VTB Superkup: Hvala Partizanu i Zvezdi, ovo je test za ruske klubove!
navijaci.jpg
KošarkaPOVREDIO SE DEVONTE GREJEM: Evo šta se desilo na utakmici Crvene zvezde i Fenerbahčea! (VIDEO)
Devonte Grejem povreda

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda