KRIT
ZVEZDA SAZNALA RIVALA U FINALU: Spektakl na Kritu - bratski derbi za trofej!
Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se u finale pripremnog turnira na Kritu, pošto su pobedili Milano sa 76:71 (17:12, 9:19, 25:22, 25:18).
Najefikasniji u ekipi iz Pireja bio je Evan Furnije sa 15 poena, Aleksandar Vezenkov je postigao 13 poena, dok je Tajson Vord upisao 10 poena.
U italijanskom timu bolji od ostalih su bili Zek Ledej i Lorenco Braun sa po 13 poena.
Ranije danas finale je obezbedila ekipa Crvene zvezde, koja je bila bolja od Fenerbahčea sa 77:67.
Finale između Zvezde i Olimpijakosa na programu je u nedelju od 19.30, dok se u borbi za treće mesto istog dana sastaju Milano i Fenerbahče.
