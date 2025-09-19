Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Fenerbahče sa 77:67 u prijatesljkom meču odigranom na Kritu.

Protivnik Zvezde u finalu turnira biće Olimpijakos (nedelja 19.30), koji je prethodno bio bolji od Olimpije Milano - 76:71.

KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Jedan od najboljih aktera u redovima Zvezde na meču protiv aktuelnog šampiona Evrope bio je Kodi Miler-Mekintajer.

Njegova trojka u finišu duela sa skoro devet metara pokopala je Fener, a Kodi se odmah pohvalio na Tviter - posle čega je usledila eksplozija komnetara. On je meč završio sa 10 postignutih koševa.

Pogledajte kako je Mekintajer zapečatio sudbinu turskog tima:

KK Crvena Zvezda_ 0034.JPG
Čima Moneke
ZVEZDA-ARMANI_36.JPG
Povredio se i Ognjen Dobrić

