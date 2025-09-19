Slušaj vest

Košarkaš Partizana Tajrik Džons, povredio se u jeku priprema crno-belih za sezonu 2025/2026.

Još uvek traju nagađanja oko njegovog povratka na teren, pošto će Partizan već 30. septembta biti gost Dubaiju na startu Evrolige.

Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Džons je prethodno preskočio duele protiv PAOK-a i Makabija u Beogradu, a snažni centar je van konkurencije i na turniru u Australiji.

U međuvremenu, Džons se oglasio na svom zvaničom Insstagram nalogu, okačivši nekoliko fotografija sa zasluženog odmora tokom ovog leta.

"Grobari" se nadaju da će Tajrik Džons biti spreman da zaigra već od prvog kola Evrolige, pošto crno-beli u ovom momentu imaju samo Dilana Osetkovskog na poziciji centra.

Ne propustiteKošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ IMA NOVOG ŠUTERA ZA EVROLIGU: Bolji je napadač i od Sterlinga Brauna...
Željko Obradović ima džokera u rukavu za novu sezonu
KošarkaNADOBUDAN KAO PO OBIČAJU: Ataman pobedio Partizan bez centra, pa ponovo počeo da divlja!
ZVEZDA-PAO_150.JPG
KošarkaCRNO-BELI U SIDNEJU! Ostoja Mijailović posetio Koledž "Sveti Sava"! Fondacija "Dobro pamtim sve" donirala 40.000 dolara!
Delegacija Partizana u Sidneju
KošarkaDA LI ĆE PARTIZAN REAGOVATI I KONAČNO DOVESTI CENTRA? Na tacni je i treba ga samo pokupiti...
Donatas Motijunas

BONUS VIDEO:

Partizanovi igrači u novoj opremi Izvor: Kurir