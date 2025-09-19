Tajrik Džons, centar Partizana, zbog povrede van terena uoči starta sezone 2025/2026.
prva opcija pod košem crno-belih
OGLASIO SE TAJRIK DŽONS: "Grobari" čekaju njegov povratak na parket nakon povrede!
Košarkaš Partizana Tajrik Džons, povredio se u jeku priprema crno-belih za sezonu 2025/2026.
Još uvek traju nagađanja oko njegovog povratka na teren, pošto će Partizan već 30. septembta biti gost Dubaiju na startu Evrolige.
Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Džons je prethodno preskočio duele protiv PAOK-a i Makabija u Beogradu, a snažni centar je van konkurencije i na turniru u Australiji.
U međuvremenu, Džons se oglasio na svom zvaničom Insstagram nalogu, okačivši nekoliko fotografija sa zasluženog odmora tokom ovog leta.
"Grobari" se nadaju da će Tajrik Džons biti spreman da zaigra već od prvog kola Evrolige, pošto crno-beli u ovom momentu imaju samo Dilana Osetkovskog na poziciji centra.
