Slušaj vest

Aktuelni šampion Evrope, turski velikan Fenerbahče, zvanično je predstavio svoje novo pojačanje - američkog beka Talena Hortona-Takera.

Iskusni bek potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom iz Istanbula i očekuje se da će biti jedan od nosilaca igre ekipe Šarunasa Jasikevičijusa.

Taker je profesionalnu karijeru započeo 2019. godine u Los Anđeles Lejkersima i već u prvoj sezoni osvojio je šampionsku titulu. Nakon toga imao je još dva angažmana u NBA. Dve sezone nosio je dres Jute, a u prethodnom periodu nastupao je za Čikago, odakle i stiže u Tursku. Prošle sezone, prosečno je beležio 6.5 poena po utakmici.

Iza sebe ima već 305 NBA utakmica, iako ima samo 24 godine.

Mnogi smatraju da će Taker biti idealna zamena za Gudurića. Poznat je sjajnoj energiji na terenu i sposobnosti da poentira i razigrava saigrače.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaGLAVOBOLJA ZA MESINU! Povreda velikog pojačanja, čeka se saopštenje kluba!
Etore Mesina
KošarkaATAMAN NASTAVLJA PO STAROM! Prepotentni Turčin nije naučio lekciju: Busao se u grudi pred finale Eurobasketa, pa dobio šamrčinu! Opet potcenjuje sve oko sebe!
Ergin Ataman
KošarkaNESTVARNA PRIČA NBA ZVEZDE! Amerika bruji o onome što se dogodilo Kevinu Durentu! Zbog zaboravljene lozinke ostao bez bogatstva
profimedia-0897298944.jpg
KošarkaOSTAO DA LEŽI NA PARKETU: Pogledajte kako se povredio Devonte Grejem! (VIDEO)
Povredio se Devonte Grejem

Dvejn Vašington posle Partizan - Fenerbahče Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić