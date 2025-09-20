PRVAK EVROPE PRONAŠAO ZAMENU ZA SRBINA - I TO KAKVU! Odjeknula evroligaška bomba: Fener doveo bivšeg NBA šampiona!
Aktuelni šampion Evrope, turski velikan Fenerbahče, zvanično je predstavio svoje novo pojačanje - američkog beka Talena Hortona-Takera.
Iskusni bek potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom iz Istanbula i očekuje se da će biti jedan od nosilaca igre ekipe Šarunasa Jasikevičijusa.
Taker je profesionalnu karijeru započeo 2019. godine u Los Anđeles Lejkersima i već u prvoj sezoni osvojio je šampionsku titulu. Nakon toga imao je još dva angažmana u NBA. Dve sezone nosio je dres Jute, a u prethodnom periodu nastupao je za Čikago, odakle i stiže u Tursku. Prošle sezone, prosečno je beležio 6.5 poena po utakmici.
Iza sebe ima već 305 NBA utakmica, iako ima samo 24 godine.
Mnogi smatraju da će Taker biti idealna zamena za Gudurića. Poznat je sjajnoj energiji na terenu i sposobnosti da poentira i razigrava saigrače.
Kurir sport