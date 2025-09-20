Slušaj vest

Ovu informaciju je potvrdio klub iz Istanbula.

Džordan Lojd (193 cm, 32 godine) iza sebe ima šest sezona u Evroligi i skoro 2.000 postignutih poena u tom takmičenju.

Veći deo prethodne tri sezone proveo je u Monaku, sa kojim je u maju stigao do prvog finala Evrolige u istoriji kluba. Nakratko je prošlog leta nosio dres Makabija iz Tel Aviva, odigravši samo dve utakmice, da bi se potom vratio u Monako.

U dosadašnjih 159 utakmica u Evroligi prosečno je beležio 12,3 poena, 2,9 skokova i 2,6 asistencija. Debitovao je 2019/20. u dresu Valensije, a potom nastupao za Crvenu zvezdu, Zenit iz Sankt Peterburga, Monako i Makabi.

Lojd je bio član šampionskog tima Toronto Reptorsa u NBA ligi 2019. godine.

