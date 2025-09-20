Slušaj vest

Kapiten srpske košarkaške reprezentacije, Bogdan Bogdanović, uspešno se vratio na parket nakon povrede zadnje lože koju je zadobio tokom grupne faze Eurobasketa.

Zbog ovog zdravstvenog problema, Bogdan je bio primoran da napusti Rigu, ali čini se da se situacija menja na bolje.

Kako prenose Los Anđeles Klipersi, Bogdanović je ponovo u trenažnom procesu, i to ne samo individualno – već i sa loptom, što je odličan znak za njegov oporavak.

Sve o Bogdanovoj povredi

Povreda Bogdana Bogdanovića bila je jedan od ključnih faktora zbog kog je košarkaška reprezentacija Srbije doživela krah na Eurobasketu 2025.

Kapiten "orlova" povredio je zadnju ložu na meču protiv Portugala, a KSS je u toku Eurobasketa podelio tužne vesti sa nacijom.

- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović.

Reprezentacija Srbije se u narednoj utakmici grupne faze sastaje sa selekcijom Češke u ponedeljak od 21.15 časova po lokalnom odnosno 20.15 sati po srednjeevropskom vremenu.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1

Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak - stajalo je u saopštenju KSS.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.