Slušaj vest

Naši basketaši prvo su lako pobedili Egipat – 21:8, da bi u drugom meču, koji je pobednika vodio u četvrtfinale, posle velike drame srušili Novi Zeland dvojkom Vukićevića – 21:20. Srbija će nastaviti takmičenje kao drugoplasirani tim B grupe, pa će u četvrtfinalu u nedelju od 8.35 igrati sa prvoplasiranim iz D grupe, a to je Letonija.

U prvom meču dana, naši momci su potpuno deklasirali Egipćane, pošto su dominirali maltene od samo početka. Kada je Vukićević posle pet minuta pogodio dvojku za 10:3 nagovestio je ishod, da bi Srbija do kraja rutinski držala ubedljivu prednost. Vukićević je ubacio 8 poena, Cvrkota 5, a Đorđević i Kovačević po 4 poena.

Drugi basket protiv Novog Zelanda odlučivao je o plasmanu u eliminacionu rundu, pošto su obe ekipe imale po dve pobede. Tokom celog meča bilo je izuzetno izjednačeno i neizvesno, igralo se praktično koš za koš, da bi se ušlo u dramatičnu završnicu.

Poveli su Novozelanđani sa dva penala 19:17, pa napravili faul u napadu pri šutu za dva poena na Đorđeviću, koji je bio siguran i izjednačio. Primili smo koš i ušli u minus – 19:20, da bi Vukićević neverovatnom dvojkom preko ruke doneo pobedu 21:20 i plasman među osam najboljih ekipa na svetu.

Vukićević je ponovo bio najefikasniji sa 8 poena, Đorđević i Kovačević su postigli po 5, a Cvrkota 3 poena.

Plasman u četvrtfinale obezbedile su po dve prvoplasirane ekipe iz svake od četiri grupe, a ukrštaju se grupe A i C, odnosno B i D, po sistemu A1-C2, C1-A2, B1-D2, D1-B2.

Eliminacioni mečevi i borbe za medalje zakazane su za nedelju 21. septembar.