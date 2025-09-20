Bivši igrač Partizana Zek Ledej "izbacio" crno-bele iz plej-ofa Evrolige!
"moja familija", ali...
ZEK LEDEJ "PUCAO" U SRCA NAVIJAČA PARTIZANA: "Grobari" razočarani pred početak Evrolige!
Košarkaši Partizana 30. septembra u gostima protiv Dubaija i zvanično počinju novu evroligašku sezonu.
Ambicija svih u klubu je plasman u plej-of Evrolige, pošto su crno-beli u prethodna dva navrata ostali čak i ispod plej-in crte (10. mesta).
Prisetite se neverovatnih emocija Zeka Ledeja u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport
Bivši igrač Partizana Zek Ledej, pune tri sezone branio je crno-bele boje, a 2023. godine je sa "parnim valjkom" bio na korak od fajnal-fora, kada je Real Madrid zaustavio četu Željka Obradovića i slavio sa 3:2 u seriji.
Ledej, sadašnji as Olimpije Milano, dao je svoju prognozu pred početak evroligaške sezone.
Na iznenađenje svih navijača Partizana, Ledej je crno-bele stavio na poziciju broj 11! Zvezda je prema oceni Ledeja tek na 18. mestu.
Zek Ledej prognoza Evrolige 2025 2026 Foto: Printscreen/Instagram/Euroleague
