Jedan od najpoznatijih košarkaških menadžera, Miško Ražnatović, prokomentarisao je šanse srpskih predstavnika u predstojećoj sezoni Evrolige.

On ističe da Crvenu zvezdu i Partizan čeka izuzetno težak zadatak ukoliko žele da se domognu završnice elitnog takmičenja.

Gostujući u emisiji "Zona press", Ražnatović je istakao da nije preterani optimista kada je reč o plasmanu beogradskih klubova u plej-of, a razlog za to vidi u sve jačoj konkurenciji.

"Moglo bi se pričati na tu temu da Dubai ima četiri ili pet reprezentativaca, ali neko ima dva ili jedan... Crvena zvezda je objektivno trebalo da ima više, Kalinić je mogao da bude tu, Davidovac je ispao kao zadnji, nije to nešto što je spektakularno važno. Svi mi znamo da domaći igrači već neko vreme apsolutno nemaju neku ozbiljniju ulogu u našim evroligaškim klubovima", rekao je Ražnatović i potom nastavio:

"Mislim da će biti osetno teže nego što je bilo prošle godine. Pojavili su se novi timovi, oni su izuzetan novac potrošili i oformili su veoma respektabilne sastave i Hapoel Tel Aviv i Dubai i Valensija. Valensija ima novu dvoranu, što donosi novu energiju i motivaciju, Hapoel i Dubai koji igraju po prvi put, sa veoma velikim budžetima, jedini tim koji nije tu je ALBA koja tu nije ni pripadala".

Večitima će biti teško da se plasiraju u plej-of Evrolige.

"Ta borba za prvih osam ili deset mesta će biti izuzetno teška i od 20 timova se 16 nada da će da bude tu. Bez obzira što Crvena zvezda i Partizan imaju po imenima dobre sastave, mislim da će biti mnogo teže i ja nisam optimista. Ne iz razloga što nisu dobri, već zbog toga što su i ostali timovi potrošili jako mnogo novca i imaju jako dobre sastave. Biće to ekstremno teška sezona za sve nas koji živimo u Beogradu jer se čak 57 utakmica Evrolige igra u Beogradu, plus Jerusalim igra 10ak iz Evrokupa. To je 70 internacionalnih ozbiljnih utakmica koje imamo u gradu i ko god želi da prati to biće iscrpljen sa mnom na čelu", rekao je Ražnatović.