KAKVA POSLASTICA ZA DELIJE - VEČERAS IGRAJU ZVEZDA I OLIMPIJAKOS! Evo gde možete da gledate bratski derbi!
Košarkaši Crvene zvezde prikazali su najbolju partiju u dosadašnjem toku priprema, savladavši Fenerbahče sa ubedljivih 77:67 na Kritu i tako se plasirali u finale prijateljskog turnira.
Crveno-beli su delovali uigrano, čvrsto i odlučno, demonstrirajući igru koja nagoveštava ozbiljnu sezonu, a večeras je ispred Beograđana nova utakmica.
U borbi za trofej čeka ih grčki velikan Olimpijakos, koji je u drugom polufinalu bio bolji od Olimpije iz Milana. Tako će publika večeras uživati u svojevrsnom "bratskom derbiju", u duelu klubova koji neguju dugogodišnje prijateljstvo, ali i veliko rivalstvo na parketu.
Finalni susret Crvene zvezde i Olimpijakosa zakazan je za večeras u 19:30, a svi ljubitelji košarke mogu ga pratiti uživo na kanalu Arena Sport 3 Premium, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.