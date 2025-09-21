Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde prikazali su najbolju partiju u dosadašnjem toku priprema, savladavši Fenerbahče sa ubedljivih 77:67 na Kritu i tako se plasirali u finale prijateljskog turnira.

Crveno-beli su delovali uigrano, čvrsto i odlučno, demonstrirajući igru koja nagoveštava ozbiljnu sezonu, a večeras je ispred Beograđana nova utakmica.

KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

U borbi za trofej čeka ih grčki velikan Olimpijakos, koji je u drugom polufinalu bio bolji od Olimpije iz Milana. Tako će publika večeras uživati u svojevrsnom "bratskom derbiju", u duelu klubova koji neguju dugogodišnje prijateljstvo, ali i veliko rivalstvo na parketu.

Finalni susret Crvene zvezde i Olimpijakosa zakazan je za večeras u 19:30, a svi ljubitelji košarke mogu ga pratiti uživo na kanalu Arena Sport 3 Premium, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.

Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde Izvor: MONDO