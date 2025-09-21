Košarka
VANJA MARINKOVIĆ POSTIGAO TROJKU SA CELOG TERENA! Košarkaš Partizana izveo spektakularan potez u Sidneju - kao Kecman nekada... VIDEO
Košarkaši Partizana pobedili su jutros Sidnej u prijateljskoj utakmici rezultatom 93:90.
Gledali smo otvorenu košarku sa mnogo lepih poteza, među kojima se jedan posebno izdvaja, i to u režiji Vanje Marinkovića.
Vanja Marinković Foto: Starsport
Kapiten crno-belih je na kraju treće deonice izveo nesvakidašnji potez koji je oduševio sve pristutne. On je sa gotovo celog terena, uz zvuk sirene, lansirao loptu koja je prošla kroz obruč i izazvala erupciju oduševljenja na tribinama.
Sličan pokušaj imao je i Milton u prvom poluvremenu, ali njegov šut stigao je za nijansu prekasno i nije priznat. Ipak, Vanja je uspeo, brzo je reagovao nakon primljenog koša i vratio prednost svom timu.
Pogledajte trojku Vanje Marinkovića:
