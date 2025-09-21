Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su jutros Sidnej u prijateljskoj utakmici rezultatom 93:90.

Gledali smo otvorenu košarku sa mnogo lepih poteza, među kojima se jedan posebno izdvaja, i to u režiji Vanje Marinkovića.

Vanja Marinković Foto: Starsport

Kapiten crno-belih je na kraju treće deonice izveo nesvakidašnji potez koji je oduševio sve pristutne. On je sa gotovo celog terena, uz zvuk sirene, lansirao loptu koja je prošla kroz obruč i izazvala erupciju oduševljenja na tribinama.

Sličan pokušaj imao je i Milton u prvom poluvremenu, ali njegov šut stigao je za nijansu prekasno i nije priznat. Ipak, Vanja je uspeo, brzo je reagovao nakon primljenog koša i vratio prednost svom timu.

Pogledajte trojku Vanje Marinkovića:

Ne propustiteEuroBasket 2025KAMERA ZABELEŽILA ZANIMLJIVU SCENU POSLE POBEDE SRBIJE: Selektor Pešić ušao u svlačionicu i pružio ruku jednom igraču: Pošteno si igrao - odlično!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025VANJA MARINKOVIĆ: Počeli smo nervozno, posle je bilo sve gore
portugal-serbia-63402.JPG
Košarka"MALO SMO SE EMOTIVNO I FIZIČKI ISPRAZNILI..." Vanja Marinković najavio prvi meč u KLS! Crno-beli dočekuju Pantere, Vanja Marinković poziva na oprez!
Screenshot 2025-06-06 095324.jpg
Košarka"POKUŠAĆEMO DA BUDEMO DOBRI, KOLIKO GOD JE MOGUĆE U OVIM OKOLNOSTIMA" Partizan kreće po novi pehar! Prvi protivnik - FMP
Bogdan Karaičić

Vanja Marinković izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić