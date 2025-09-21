ZVEZDA DOGOVORILA KUPOVINU FILIPA PETRUŠEVA! Sferopulos otkrio detalje letnje sge crveno-belih! Evo zbog čega reprezentativac nije potpisao
Nadali su se navijači Crvene zvezde da će reprezentativac Srbije i u sezoni koja je pred nama nositi crveno-beli dres, ali deluje da to nije bilo realno.
Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos je, u razgovoru za grčki "Amerikanos24", otkrio zbog čega je to tako.
Filip Petrušev je prethodnu sezonu proveo u Beogradu kao pozajmljeni košarkaš Olimpijakosa, ali je srpski klub probao da ga zadrži.
"Sve je bilo dogovoreno sa Olimpijakosom oko kupovine. Ali zbog ličnih razloga on nije mogao da ostane u Beogradu. Nije bilo do košarke. Razumem ga. On ima veliku budućnost i verujem da može da bude na još višem nivou u Evroligi. Mislim da ako dobro bude igrao u naredne dve tri godine moći će da se vrati u NBA", izjavio je stručnjak.
Prva želja Petruševa bio je povratak u NBA ligu, ali je na kraju završio u Dubaiju.
