Nadali su se navijači Crvene zvezde da će reprezentativac Srbije i u sezoni koja je pred nama nositi crveno-beli dres, ali deluje da to nije bilo realno.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos je, u razgovoru za grčki "Amerikanos24", otkrio zbog čega je to tako.

Filip Petrušev je prethodnu sezonu proveo u Beogradu kao pozajmljeni košarkaš Olimpijakosa, ali je srpski klub probao da ga zadrži.

"Sve je bilo dogovoreno sa Olimpijakosom oko kupovine. Ali zbog ličnih razloga on nije mogao da ostane u Beogradu. Nije bilo do košarke. Razumem ga. On ima veliku budućnost i verujem da može da bude na još višem nivou u Evroligi. Mislim da ako dobro bude igrao u naredne dve tri godine moći će da se vrati u NBA", izjavio je stručnjak.

Filip Petrušev  Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

Prva želja Petruševa bio je povratak u NBA ligu, ali je na kraju završio u Dubaiju.

KK Crvena zvezda pripreme
Filip Petrušev
Filip Petrušev
Zoran Moka Slavnić

