BRAVO, MOMCI! NAŠI BASKETAŠI SU U POLUFINALU SVETSKOG PRVENSTVA! Sledi okršaj sa Hrvatskom! Evo kada je borba za finale!
Muška 3x3 U23 reprezentacija Srbije odigrala je sjajan basket protiv Letonije i plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva u Kini!
Meč protiv Letonije je počeo prilično tvrdo, sa dosta promašaja na obe strane, a posle dva minuta bilo je 2:2. Poveli su Letonci 5:3, pa je zakucao Vukićević, izjednačio Đorđević.
Nastavila se velika borba, rival je konstantno imao minimalno vođstvo, sve do dvojke Đorđevića za prednost – 10:9. Podigao je Cvrkota na 11:9, pa Kovačević snažno zakucao uz faul za 13:9. Ubacio je dvojku Cvrkota za velikih 15:9, još jedna dvojka, ovog puta Vukićevića, donela je nedostižnih 17:9. Pogodio je novu dvojku Đorđević, a Kovačević stavio tačku na plasman u polufinale – 21:10.
U našem timu, Đorđević i Vukićević su postigli po 6, Cvrkota 5, a Kovačević 4 poena.