20:18

Kraj prvog poluvremena!

Zvezda vodi i diktira tempo na terenu - 44:39!

20:13

17' Egal na Kritu!

Nastavio je Rivero da muči centre Olimpijakosa - 36:34 za Zvezdu!

20:05

14' Bitka na terenu!

Olimpijakos ima pola koša prednosti - 29:28. Pršti na sve strane na Kritu!

20:00

12' Dobar početak Zvezde!

Nerešeno je 24:24!

19:56

Druga četvrtina!

Plus 4 je za Olimpijakos - 24:20!

19:55

Kraj prve deonice!

Grci vode sa 24:20, Zvezda ponovo agresivna u defanzivi!

19:43

7' Grci vode!

Osim Rivera, igrači Zvezde napadački nisu dobro započeli ovaj meč. Olimpijakos vodi 14:10.

19:35

5' Rivero odličan!

Kubanac već na šest poena - 7:6 za Grke!

19:33

3' Tvrd početak!

Olimpijakos vodi sa 5:4 na startu!

19:30

Utakmica je počela - prva četvrtina!

Zvezda u petorci: Mekintajer, Miljenović, Nvora, Moneke i Rivero.

19:20

Problem za Olimpijakos!

Trener Olimpijakosa Jorgos Barckas odmoriće za meč sa Zvezdom Amerikanca Šekilea Mekkisika zbog lakše povrede.

Na raspolaganju će imati 14 igrača:

Vokap, Li, Dorsi, Larencakis, Furnije, Necipoglu, Papanikolaou, Varrd, Peters, Vezenkov, Milutinov, K. Adetokumbo, Hal, Kumandze.

19:00

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Olimpijakosa!

Bratski duel na Kritu!