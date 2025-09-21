Iz minuta u minut
PRŠTI NA SVE STRANE NA KRITU: Zvezda vodi protiv bratskog Olimpijakosa!
Košarkaši Crvene zvezde od 19.30 na Kritu igraju u finalu prijatelsjkog turnira protiv bratskog kluba iz Pireja, Olimpijakosa.
20:05
14' Bitka na terenu!
Olimpijakos ima pola koša prednosti - 29:28. Pršti na sve strane na Kritu!
19:43
7' Grci vode!
Osim Rivera, igrači Zvezde napadački nisu dobro započeli ovaj meč. Olimpijakos vodi 14:10.
19:30
Utakmica je počela - prva četvrtina!
Zvezda u petorci: Mekintajer, Miljenović, Nvora, Moneke i Rivero.
19:20
Problem za Olimpijakos!
Trener Olimpijakosa Jorgos Barckas odmoriće za meč sa Zvezdom Amerikanca Šekilea Mekkisika zbog lakše povrede.
Na raspolaganju će imati 14 igrača:
Vokap, Li, Dorsi, Larencakis, Furnije, Necipoglu, Papanikolaou, Varrd, Peters, Vezenkov, Milutinov, K. Adetokumbo, Hal, Kumandze.
