Slušaj vest

Aleksa Avramović je došao na velika vrata u Dubai i biće jedan od lidera tima Jurice Golemca, ali će očigledno morati da pričeka na debi u novom timu.

VTB liga je objavila spiskove timova koje će nastupati u Beogradu na predstojećem turniru, a u ekipi Dubaija nema imena srpskog reprezentativca.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Avramović je doživeo povredu na Evropskom prvenstvu i očgiledno je nije do kraja zalečio, pa Dubai nije želeo ništa da prepušta slučaju.

Podsetimo, VTB Superkup počinje u sredu 24. septembra, a Dubai igra protiv Zenita, dok će Zvezda odmeriti snage sa CSKA Moskvom.

Ne propustiteKošarkaSVE O DOLASKU CENTRA U PARTIZAN ZA NAREDNU SEZONU: Istina o novom pojačanju Partizana i zameni za Tajrika Džonsa pod košem!
Tajrik Džons
FudbalMARTINELI MAJSTORIJOM SPASAO ARSENAL: Ludnica u Londonu, Mančester siti prosuo pobedu u nadoknadi!
profimedia-1039168734.jpg
KošarkaPRŠTI NA SVE STRANE NA KRITU: Zvezda vodi protiv bratskog Olimpijakosa!
Hasijel Rivero
FudbalNOVI KIKS JORGANDŽIJA : Remi Majorke i Atletiko Madrida
profimedia-1039159665.jpg

BONUS VIDEO:

Eurobasket 2025, Aleksa Avramović posle pobede nad Letonijom Izvor: Kurir