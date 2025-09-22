Bez Alekse Avramovića na VTB Superkupu u Beogradu.
AVRAMOVIĆ NE IGRA U BEOGRADU: Doživeo je neugodnu povredu na Eurobasketu!
Aleksa Avramović je došao na velika vrata u Dubai i biće jedan od lidera tima Jurice Golemca, ali će očigledno morati da pričeka na debi u novom timu.
VTB liga je objavila spiskove timova koje će nastupati u Beogradu na predstojećem turniru, a u ekipi Dubaija nema imena srpskog reprezentativca.
Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Avramović je doživeo povredu na Evropskom prvenstvu i očgiledno je nije do kraja zalečio, pa Dubai nije želeo ništa da prepušta slučaju.
Podsetimo, VTB Superkup počinje u sredu 24. septembra, a Dubai igra protiv Zenita, dok će Zvezda odmeriti snage sa CSKA Moskvom.
