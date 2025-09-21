Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz na Kritu od Olimpijakosa rezultatom 86:83.

Trener Zvezde Janis Sferopulos izneo je svoje viđenje utakmice protiv Pirejaca:

- Odigrali smo još jednu veoma dobru utakmicu, na evroligaškom nivou, na zaista visokom nivou, baš kao i pre dva dana. Mislim da će nam ove utakmice pomoći, kao što sam rekao, da pronađemo našu hemiju, naše uloge, da uklopimo sve igrače, da naučimo da igramo zajedno. Mi smo novi tim i videli smo dobre momente. Ovaj period je za nas, da kažemo, trenutak kada moramo da gradimo našu igru i zato će nam sve ove utakmice pomoći da igramo još bolje nego danas - rekao je Sferopulos.

Zvezda protiv Olimpijakosa nije računala na Nikolu Kalinića, Uroša Plavšića i Dejana Davidovca, kao i Devontea Grejema, koji je bio sa ekipom, ali nije igrao danas zbog povrede koju je zadobio na prvom meču protiv Fenerbahčea.

- Borili smo se protiv veoma jakog protivnika i bili smo u igri sve do samog kraja. Promašili smo poslednji šut kojim smo mogli da izborimo produžetak, ali meni sada rezultat nije toliko važan. Mnogo mi je bitnije da svaki igrač napreduje, da svi što bolje usvoje naš sistem igre, da razvijemo međusobnu saradnju, ali i da uključimo one igrače koji trenutno nisu sa nama, jer nam nedostaju i želimo da i oni budu spremni kada se priključe - zaključio je trener Zvezde.

