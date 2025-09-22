Silno su želeli navijači Partizana da Vladimira Lučića ponovo vide u crno-belom dresu, ali želja se nije ispunila.

Spekulisalo se da bi Lučić ovog leta mogao da se vrati u Partizan, za koji je igrao sa mnogo uspeha od 2008. do 2013. godine, ali iskusni as rešio je da ostane u Minhenu. Nekadašnji kapiten Partizana krajem maja produžio je ugovor sa Bajernom do 2027. godine.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Lučić Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport

Željko Obradović je silno želeo iskusnog asa u svom timu i ponuda je bila na Lučićevom stolu, ali nije mogao da je prihvati. Zašto? Najverovatnije je razlog najmlađa ćerkica Saša. Naime, po prvi put Vladimir je progovorio o zdravstvenom problemu svoje nasledince i izvesno je da je to imalo najveći uticaj na njegovu odluku da ostane u Bajernu.

U podkastu "X&O's Chat" na pitanje autora Edina Avdića da li planira da ostane da živi u Minhenu po završetku karijere, Lučić je otkrio dosad nepoznate detalje iz privatnog života.

"Da. U stvari, ne. Kako sam gradio sve u životu, ideja je bila da se vratim u Srbiju. Igrom slučaja moja najmlađa ćerka Saša koja je napunila godinu dana pre nekoliko dana ima određene zdravstvene probleme zbog kojih zavisi striktno od lekarske pomoći u perspektivi. I bitno je da sam u Nemačkoj naredne tri-četiri godine. Tamo u ovom trenutku imam postavljeno sve i verovatno najkvalitetnije moguće postavljeno. Ta stvar može da promeni određene stvari", kaže Lučić i dodaje:

"Planirao sam da se vratim u Srbiju i živim u Beogradu. Nadam se da ću biti u gradu u kom sam odrastao".

Kurir sport