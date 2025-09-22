Slušaj vest

Najbolji igrač Turske, Alperen Šengun, poklonio je svom saigraču iz reprezentacije, Erdžanu Osmaniju, skupoceni sat poznatog brenda "Roleks".

Pred polufinalni sa Grčkom na Eurobasketu, Šengun je obećao Osmaniju da će dobiti skupoceni poklon ako odigra dobro i Albanac je zablistao na terenu.

Meč je završio sa 28 poena, uključujući šest pogođenih trojki, ali više od poenterskog učinka impresionirala je njegova fantastična odbrana nad Janisom Adetokumbom.

Zaključao je grčku zver Osmani i za to je dobio bogatu nagradu.

"Obećao sam mu Roleks ako odigra odbro. Kupiću mu najbolji", rekao je Šengun posle pobede nad Grčkom.

Nedelju dana kasnije as Hjustona je ispunio dato obećanje. Osmani je na Instagramu podelio fotografiju sa Šengunom i svojim novim "roleksom" uz kratak komentar:

"Obećano - ispunjeno"

Podsetimo, Turska je osvojila srebrunu medalju na Eurobasketu u Rigi, pošto je u finalu nakon dramatične završnice doživela poraz od selekcije Nemačke.

