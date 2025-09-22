Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da će svaki navijač koji dobrovoljno da krv u okviru 34. akcije "Crveno-bela krv" na poklon dobiti ulaznicu za VTB Superkup, koji će u sredu i četvrtak biti održan u Beogradskoj areni.

KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Akcija davanja krvi održava se u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu, i završava se danas u 18 časova.

Crvena zvezda će polufinalnu utakmicu VTB Superkupa igrati u sredu od 16 časova protiv CSKA iz Moskve.

U drugom polufinalu će se u sredu od 19 časova sastati ekipe Zenita iz Sankt Peterburga i Dubaija. Meč za treće mesto na programu je u četvrtak od 17 časova, dok će finale biti odigrano istog dana od 20 časova.

