Slušaj vest

Čuveni grčki košarkaš Nik Kalates prisetio se svog prvog mandata u Panatinaikosu.

Kada je 2009. godine Kalates prvi put stigao u Panatinaikos, trener "Zelenih" bio je proslavljeni stručnjak Željko Obradović. Grk je imao 20 godina, bio je neiskusan, željan dokazivanja, ali i pomalo nesvestan imena sa kojima će se susresti.

"Moj brat Pat mi je rekao da idem u najbolji tim u Evropi. Rekao sam mu: 'Super, trebaću im sigurno.' A onda sam došao i shvatio da tu igraju Dijamantidis, Spanulis, Jasikevičijus, Dru Nikolas. U tom trenutku nisam znao ni ko su Dijamantidis i Spanulis. Samo sam mislio da moram da ih uništim na treningu da bi me Željko Obradović stavio u igru", otkriva Kalates u podkastu "Euro Insiders" i dodaje:

"Ipak nisam igrao uopšte. Uvodio me je u igru samo kad smo imali 20 poena prednosti".

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

U tom periodu doživeo je i najgore iskustvo u karijeri.

"Bila je moja prva godina, i oni su gledali snimke utakmica. Noć pre toga sam izašao sa Majkom Batistom i Druom Nikolasom. Nisam igrao, i naslonio sam glavu na zid... Itudis je pokazivao snimke, 45 minuta, sat vremena… Naslonio sam glavu na zid i zaspao, nisam mogao da se probudim. Itudis me je video i rekao: 'Treneru, više ne mogu da držim ove snimke, cele noći sam radio ovo.' Probudio sam se da vidim Obradovića kako zvecka ključevima, pogledao me je, hteo je da me ubije. Tog dana sam imao najbolji trening ikada, ali to nije pomoglo. Posle toga više nikada nisam zaspao dok smo gledali snimke. Najgore iskustvo u karijeri", otkrio je Kalates.

Kurir sport.